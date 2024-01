Symptoms and Causes of Heart Attack: हार्ट अटैक आने के कई कारण हो सकते हैं जिसमें से सबसे बड़ा कारण है धमनियों में रक्त प्रवाह का रुकना। धमनियों में रक्त प्रवाह तब रुकता है जबकि नसों में प्लाक जम जाता है और जब यह टूटता है तो खून का थक्का बन जाता है। यह थक्का धमनियों में रक्त के प्रवाह को रोक देता है जिससे हार्ट अटैक आता है। यह प्लाक जमता है बैड कोलेस्ट्रॉल के कारण।