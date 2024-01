प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में श्रद्धालु को पड़ा दिल का दौरा, वायुसेना के मोबाइल अस्पताल ने बचाई जान

The devotee suffered a heart attack during the Pran Pratishtha programme : भारतीय वायुसेना की त्वरित प्रतिक्रिया टीम के एक मोबाइल अस्पताल ने उस भक्त की जान बचा ली, जिसे सोमवार को यहां राम मंदिर में 'प्राण प्रतिष्ठा' कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान दिल का दौरा पड़ा था।