Ram Mandir Inauguration : सोशल मीडिया पर छाई तस्वीरें, बधाई संदेशों की आई बाढ़

Pictures of Ram temple went viral on social media : अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा समारोह देखने के लिए टेलीविजन के सामने लोगों के हाथ जोड़कर खड़े होने और भगवान राम के बाल स्वरूप वाली मूर्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साष्टांग प्रणाम करने जैसी तस्वीरें सोमवार को सोशल मीडिया पर छाई रहीं। इस अवसर पर सोशल मीडिया पर बधाई संदेशों का तांता लग गया और कई लोगों ने इसे ऐतिहासिक दिन करार दिया।