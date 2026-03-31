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April Fools Day 2026: आज के दिन झूठ बोलना पाप नहीं, कला है (अप्रैल फूल डे)

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April Fools Day 2026
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Tue, 31 Mar 2026 (16:36 IST) Updated Date: Tue, 31 Mar 2026 (16:48 IST)
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aprail phool de kee parampara: बिल्कुल सही पकड़े हैं! 1 अप्रैल 2026 को कैलेंडर का सबसे 'मूर्खतापूर्ण' लेकिन मजेदार दिन माना जाता है। आपकी यह हेडिंग 'आज के दिन झूठ बोलना पाप नहीं, कला है' एकदम सटीक बैठती है।
 
  • अप्रैल फूल 2026: 'कलाकारों' के लिए कुछ खास विचार
  • सोशल मीडिया के लिए कुछ 'क्रेजी' आइडियाज
  • कुछ मजेदार बातें अप्रैल फूल डे दिन के बारे में
  • एक छोटा सा डिस्क्लेमर (जरूरी वाली)
 
अगर आप इस विषय पर कोई सोशल मीडिया पोस्ट, आर्टिकल या मैसेज ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो यहां कुछ 'मसालेदार' पंक्तियां हैं जो आपकी इस कला को और निखार देंगी:
 

अप्रैल फूल 2026: 'कलाकारों' के लिए कुछ खास विचार

सफेद झूठ की महिमा: 'आज वो दिन है जब युधिष्ठिर भी छुट्टी पर होते हैं और शकुनि मामा सबके आदर्श बन जाते हैं।'
 
सच्चाई का उपवास: 'आज के दिन सच बोलना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए अपनी 'क्रिएटिविटी' (झूठ) का पूरा इस्तेमाल करें।'
 
मूर्खों की टोली: 'दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं- एक जो आज उल्लू बनते हैं, और दूसरे जो 'प्रोफेशनल' बनकर दूसरों को बनाते हैं।'
 
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सोशल मीडिया के लिए कुछ 'क्रेजी' आइडियाज

व्हाट्सएप स्टेटस के लिए: 'ब्रेकिंग न्यूज़: 2026 से अप्रैल फूल डे को 'राष्ट्रीय अवकाश' घोषित कर दिया गया है! (विस्तार से जानने के लिए नीचे 'Read More' पर क्लिक करें... जो कि है ही नहीं!)'
 
दोस्तों के लिए: 'सुन भाई, तेरी लॉटरी लगी है! बस अपने फोन को 10 बार हवा में उछाल, स्क्रीन पर जैकपॉट दिखेगा। (अप्रैल फूल!)'
 
ऑफिस ग्रुप के लिए: 'बॉस ने आज सबको आधे दिन की छुट्टी दी है, बस शर्त ये है कि जो पहले निकलेगा उसकी सैलरी डबल होगी। (मूर्ख दिवस की शुभकामनाएं!)'
 

कुछ मजेदार बातें अप्रैल फूल डे दिन के बारे में

 
* अप्रैल फूल डे की परंपरा यूरोप से शुरू हुई, और धीरे-धीरे पूरी दुनिया में फैल गई।
 
* इस दिन जो झूठ बोला जाता है, उसका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि हंसी और हल्कापन फैलाना होता है।
 
* आम तौर पर, दिन के अंत तक जो भी झूठ बोला गया होता है, उसे 'अप्रैल फूल!' कहकर उजागर किया जाता है।

 

एक छोटा सा डिस्क्लेमर (जरूरी वाली):

वैसे तो आज झूठ बोलना एक 'कला' है, लेकिन ध्यान रहे कि प्रैंक ऐसा न हो कि किसी का दिल दुखे या नुकसान हो। बाकी तो पूरा दिन आपका है, जमकर 'उल्लू' बनाइए!
 
डिस्क्लेमर (Disclaimer): 'आज मुझ पर उतना ही भरोसा करें जितना नेताजी के चुनाव पूर्व वादों पर करते हैं।'
 
क्या आपने आज किसी को सफलतापूर्वक 'उल्लू' बनाया या खुद बन गए? हमें भी बताइए जरूर...


अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

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