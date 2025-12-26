Boxing Day 26 दिसंबर: क्रिसमस के अगले दिन बॉक्सिंग डे, जानें क्या होता है खास?

Traditional Boxing Day activities: क्रिसमस के बाद मनाए जाने वाला बॉक्सिंग डे एक बहुत ही खास और रोमांचक दिन होता है, जिसे विशेष रूप से ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और न्यूज़ीलैंड जैसे देशों में मनाया जाता है। यह दिन 26 दिसंबर को होता है और क्रिसमस के जश्न के बाद छुट्टियों का एक और शानदार अवसर होता है।

बॉक्सिंग डे का नाम सुनते ही, शायद आपके मन में कुछ सवाल उठते हों जैसे, 'यह दिन क्यों मनाया जाता है?' या 'इस दिन को खास क्या बनाता है?' चलिए, हम आपको बताते हैं कि बॉक्सिंग डे क्या है और इसके पीछे की परंपराएँ और मजेदार पहलुओं के बारे में।

1. बॉक्सिंग डे का ऐतिहासिक महत्व: बॉक्सिंग डे का नाम 'बॉक्स' से नहीं आता, जैसे हम आमतौर पर सोचते हैं, बल्कि यह पुराने समय की परंपरा से जुड़ा हुआ है। इस दिन का नाम 'box' शब्द से पड़ा, जिसका मतलब होता है 'बक्से'।

* प्राचीन परंपरा: ब्रिटेन और यूरोप में पुराने समय में, क्रिसमस के बाद, ज़मींदार और अमीर लोग अपने कर्मचारियों और सेवा कर्मचारियों को उपहार देने के लिए बक्सों/ boxes में सामान भरकर देते थे। यह उपहार अक्सर पैसे, भोजन, कपड़े या अन्य उपयोगी वस्त्र होते थे। इस दिन का उद्देश्य गरीबों और निम्न वर्ग के लोगों को थोड़ी राहत देना और उन्हें सम्मान देना था।

* चेरिटी और दान: इसके अलावा, इस दिन को गरीबों के लिए दान करने और एकजुटता का प्रतीक भी माना जाता था, जहां सामूहिक रूप से जरूरतमंदों की मदद की जाती थी।

2. बॉक्सिंग डे के दौरान क्या होता है खास? * खरीदारी के ऑफ़र और सेल्स: आज के समय में, बॉक्सिंग डे को शॉपिंग डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन खासतौर पर बॉक्सिंग डे सेल्स के लिए जाना जाता है, जो क्रिसमस के बाद आते हैं और दुकानों और ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर भारी डिस्काउंट्स और ऑफर होते हैं। लोग भारी छूट का फायदा उठाने के लिए इस दिन शॉपिंग करते हैं, खासकर कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, और अन्य उपहारों पर।

* खेलों का आयोजन: कई देशों में बॉक्सिंग डे पर पारंपरिक रूप से खेलों का आयोजन भी होता है, जैसे कि फुटबॉल मैच और रग्बी मैच। ब्रिटेन में, बॉक्सिंग डे को फुटबॉल की दुनिया में एक खास दिन के रूप में मनाया जाता है, जहां क्लबों के बीच रोमांचक मैच होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट मैच बॉक्सिंग डे के खास आकर्षण होते हैं।

* पारिवारिक और सामुदायिक समय: बॉक्सिंग डे परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का भी अवसर होता है। लोग इस दिन अपने परिवार के साथ आराम करते हैं, फिल्में देखते हैं, और एक-दूसरे से मिलने जाते हैं। यह एक और मौका होता है, जब लोग क्रिसमस के जश्न को एक साथ मनाते हैं और अगले साल की शुरुआत के लिए अच्छे इरादों के साथ इस दिन को एन्जॉय करते हैं।

3. बॉक्सिंग डे का भारतीय संदर्भ : भारत में बॉक्सिंग डे उतना प्रमुख नहीं है, जितना कि पश्चिमी देशों में होता है, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर यह मनाया जाता है। विशेष रूप से:

* ईसाई समुदाय में: भारत में क्रिसमस के बाद, कुछ ईसाई समुदाय बॉक्सिंग डे को एक छोटे से त्योहार के रूप में मनाते हैं, विशेषकर मसीह धर्म के अनुयायी इस दिन चर्च जाते हैं और पारंपरिक रूप से यह दिन दान और सामूहिक सेवा के रूप में मनाते हैं।

* शॉपिंग और सेल्स: भारत में भी, खासकर शॉपिंग मॉल्स और ऑनलाइन रिटेलर्स क्रिसमस के बाद बॉक्सिंग डे सेल्स का आयोजन करते हैं। इस दिन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगहों पर भारी छूट दी जाती है, जिससे लोग उपहार और सामान खरीदने के लिए आकर्षित होते हैं।

4. बॉक्सिंग डे के साथ जुड़ी रोचक बातें: * एक और दिन छुट्टी का: क्रिसमस के बाद बॉक्सिंग डे को छुट्टी के रूप में मनाना लोगों को और आराम करने और परिवार के साथ समय बिताने का मौका देता है।

* पारंपरिक खेलों में भागीदारी: बहुत से लोग इस दिन परिवार और दोस्तों के साथ पारंपरिक खेल खेलते हैं जैसे कि बॉक्सिंग डे पर क्रिकेट या फुटबॉल, जो एक मजेदार और सक्रिय तरीके से दिन का आनंद लेने का तरीका है।

* 'बॉक्सिंग' का मतलब: बॉक्सिंग डे का नाम इस कारण से रखा गया था, क्योंकि यह दिन उन लोगों को उपहार देने के लिए था, जिन्हें आमतौर पर कम सुविधाएं मिलती थीं। इसे 'गिविंग डे' के रूप में भी देखा जा सकता है।

क्रिसमस के जश्न के बाद, बॉक्सिंग डे एक और खूबसूरत मौका होता है, जब लोग अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं और अपनी सामूहिक जिम्मेदारी निभाते हैं। इस दिन को और भी खास बनाने के लिए आप भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, चाहे वह किसी को दान देना हो, किसी पुराने दोस्त से मिलना हो, या बस परिवार के साथ आराम से समय बिताना हो। बॉक्सिंग डे को मनाने का तरीका हर किसी के लिए अलग हो सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य हमेशा एक जैसा होता है- प्रेम, एकता, और खुशियों को बढ़ावा देना।

