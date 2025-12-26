Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia

आज के शुभ मुहूर्त

(षष्ठी तिथि)
  • तिथि- पौष शुक्ल षष्ठी
  • शुभ समय- 7:30 से 10:45, 12:20 से 2:00 तक
  • त्योहार/व्रत/मुहूर्त-देवदर्शन
  • राहुकाल-प्रात: 10:30 से 12:00 बजे तक
webdunia






Veer Bal Diwas 2025: वीर बाल दिवस: जानिए साहिबजादों के बलिदान की कहानी

Advertiesment
हमें फॉलो करें Sacrifice of Sahibzadas

WD Feature Desk

, शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025 (10:05 IST)
Sahibzada Zorawar Fateh Singh Sacrifice: हर साल 26 दिसंबर को 'वीर बाल दिवस' के रूप में मनाया जाता है। यह दिन सिख धर्म के दसवें गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों, साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी के महान बलिदान और अदम्य साहस को समर्पित है।

साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की बलिदान की कहानी सिखों के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये दोनों भाई बचपन में ही शहादत को प्राप्त हुए, और उन्होंने अपनी जान देकर धर्म और सिख संस्कृति की रक्षा की।यह कहानी केवल सिख इतिहास की ही नहीं, बल्कि मानवता के इतिहास की सबसे प्रेरणादायक और भावुक कर देने वाली वीरगाथाओं में से एक है। 
 
बलिदान की शौर्य गाथा: यह घटना सन 1704 की है, जब साहिबजादा जोरावर सिंह (9 वर्ष) और साहिबजादा फतेह सिंह (7 वर्ष) को उनकी दादी माता गुजरी जी के साथ सरहिंद के नवाब वजीर खान ने बंदी बना लिया था।
 
1. ठंडे बुर्ज में कैद: कड़ाके की ठंड में नन्हे साहिबजादों और उनकी दादी को सरहिंद के एक ठंडे बुर्ज (एक खुला मीनार) में कैद रखा गया। वजीर खान का मकसद उन्हें डराना और प्रलोभन देकर इस्लाम स्वीकार करवाना था।
 
2. कचहरी में अडिग साहस: साहिबजादों को नवाब की कचहरी में पेश किया गया। वजीर खान ने उन्हें धन, दौलत और ऊंचे पदों का लालच दिया और कहा कि यदि वे अपना धर्म छोड़ दें, तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन, गुरु गोविंद सिंह जी के इन निडर शेरों ने सिर झुकाने या धर्म बदलने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने गरजकर कहा- 'हम अकाल पुरख (ईश्वर) और अपने गुरु के सच्चे सिख हैं, हम अपना धर्म कभी नहीं छोड़ेंगे।'
 
3. दीवार में जिंदा चुनवा देना: साहिबजादों के अडिग रहने पर क्रोधित होकर वजीर खान ने उन्हें जिंदा दीवार में चुनवाने का क्रूर आदेश दिया। जब उन्हें दीवार में चुनवाया जा रहा था, तब भी उनके चेहरे पर कोई शिकन या डर नहीं था। वे अंतिम सांस तक गुरुबाणी का पाठ करते रहे और वीरता के साथ शहीद हो गए।
 
4. माता गुजरी जी का त्याग: जैसे ही दीवार पूरी हुई और साहिबजादे शहीद हुए, ठंडे बुर्ज में कैद उनकी दादी माता गुजरी जी ने भी अपने प्राण त्याग दिए।
 
'वीर बाल दिवस' का महत्व: भारत सरकार ने साल 2022 में घोषणा की थी कि हर साल 26 दिसंबर को 'वीर बाल दिवस' मनाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को साहिबजादों के साहस, नैतिकता और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा से परिचित कराना। उन नन्हे नायकों को नमन करना जिन्होंने अत्याचार के सामने झुकने के बजाय मृत्यु को गले लगाना बेहतर समझा। भारत के इतिहास के इस गौरवशाली अध्याय को विश्व पटल पर लाना।
 
यह दिन सिख धर्म के दसवें गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बलिदान की स्मृति में मनाया जाता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

न्यू ईयर राशिफल 2026: किस राशि के लिए शुभ और किसके लिए है अशुभ?

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels