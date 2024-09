International Day Of Peace: अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस आज, जानें इतिहास और 2024 की थीम

International Day of Peace

International Day Of Peace : वर्ष 2024 में 21 सितंबर, दिन शनिवार को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जा रहा है। दुनियाभर में शांति का संदेश पहुंचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने कला, साहित्य, संगीत, सिनेमा और खेल जगत की प्रसिद्ध हस्तियों को शांतिदूत नियुक्त किया हुआ है।

आइए जानते हैं इस दिन के बारे में...

इतिहास : अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस दिन मनाने की शुरुआत सन् 1982 से हुई थी, जिसकी थीम 'Right to peace of people' रखी गई थी। 1982 से लेकर 2001 तक यह सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस/ विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन सन् 2002 से इसके लिए 21 सितंबर की तारीख निर्धारित कर दी गई। तब से लेकर आज तक हर वर्ष 21 सितंबर के को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है।