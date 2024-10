World Post Day: विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, पढ़ें रोचक जानकारी और 2024 की थीम

विश्व डाक दिवस थीम 2024 जानें : वर्ष 2024 में विश्व डाक दिवस की थीम का विषय 'संचार को सक्षम बनाने और राष्ट्रों में लोगों को सशक्त बनाने के 150 वर्ष' (150 years of enabling communication and empowering people across nations) तय की गई है, जिसका उद्देश्य डाक प्रणाली की परिवर्तनकारी भूमिका का सम्मान करना तथा डाक सेवाअतों द्वारा व्यवसाय और सरकार को जोड़ने की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। साथ ही नित्य जीवन में डाक का योगदान और तथा सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान का जश्न मनाना भी है।