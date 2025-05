क्या खतरे में है मीडिया की निष्पक्षता? 2025 में क्या है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम, जानिए विस्तार से

2025 में यह दिन और भी खास है क्योंकि इस बार की थीम सीधे भविष्य की पत्रकारिता से जुड़ी है – "Reporting in the Brave New World – The Impact of Artificial Intelligence on Press Freedom and the Media", यानी "बहादुर नई दुनिया में रिपोर्टिंग - प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव"। आइए इसे विस्तार स समझते हैं...