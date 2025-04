Summer Vacations में भूलकर भी न बनाएं भारत की इन 5 सबसे सुंदर जगहों पर ट्रेवल का प्लान

Hottest places in India in Summers: भारत विविधताओं से भरा देश है। यहां आपको बर्फ से ढके पहाड़ मिलते हैं तो वहीं रेगिस्तान की तपती रेत भी देखने को मिलती है। गर्मी के मौसम में जहां लोग ठंडी और सुकून देने वाली जगहों की तलाश में रहते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर तो हैं लेकिन गर्मी में वहां जाना किसी चुनौती से कम नहीं होता। अगर आप भी इस साल summer vacation के लिए ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो इन भारत की सबसे गर्म जगहों (Hottest places in India) से दूरी बनाना ही बेहतर रहेगा।