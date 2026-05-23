Cyprus: भूल जाएंगे दुबई और मालदीव! इस खूबसूरत देश के आगे सब हैं फेल, देखें 10 जन्नत जैसी जगहें

भूमध्य सागर (Mediterranean Sea) के बीच बसा साइप्रस (Cyprus) एक ऐसा खूबसूरत और ऐतिहासिक देश है, जहां आपको शानदार समुद्र तट, बर्फीले पहाड़ और हजारों साल पुरानी सभ्यता का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। यदि आप साइप्रस जाने का प्लान बना रहे हैं, तो इन 10 खास पर्यटन स्थलों को अपनी बकेट लिस्ट में जरूर शामिल करें।

1. पाफोस और राजाओं के मकबरे (Paphos & Tombs of the Kings) यूनेस्को (UNESCO) की विश्व धरोहर सूची में शामिल पाफोस इतिहास प्रेमियों के लिए जन्नत है। यहां चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के 'टॉम्स ऑफ द किंग्स' (Tombs of the Kings) बने हुए हैं, जिन्हें सीधे चट्टानों को काटकर बनाया गया था। इसके अलावा, यहां के प्राचीन रोमन मोज़ेक (Roman Mosaics) भी दुनिया भर में मशहूर हैं।

2. एफ्रोडाइट की चट्टान (Rock of Aphrodite / Petra tou Romiou) समुद्र के बीच बनी यह प्रतिष्ठित चट्टान साइप्रस के सबसे खूबसूरत प्राकृतिक स्थलों में से एक है। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार, प्रेम और सुंदरता की देवी 'एफ्रोडाइट' का जन्म इसी स्थान पर समुद्र के झाग से हुआ था। यहां का सूर्यास्त (Sunset) बेहद जादुई होता है।

3. ट्रूडोस पर्वत श्रृंखला (Troodos Mountains) अगर आप समुद्र तटों से हटकर कुछ अलग देखना चाहते हैं, तो ट्रूडोस पहाड़ियों का रुख करें। सर्दियों में यहां बर्फबारी होती है, तो वहीं गर्मियों में यह ट्रेकिंग और हाइकिंग के लिए बेस्ट है। इन पहाड़ों के बीच छिपे खूबसूरत पारंपरिक गांव, झरने और सदियों पुराने चर्च आपका दिल जीत लेंगे।

4. कककोस मठ (Kykkos Monastery) ट्रूडोस पहाड़ों के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में स्थित यह साइप्रस का सबसे समृद्ध और भव्य मठ है। 11वीं शताब्दी के इस मठ में सोने की नक्काशी, अद्भुत भित्ति चित्र (Frescoes) और प्राचीन धार्मिक कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। यहां का शांत वातावरण मन को सुकून देता है।

5. अइया नापा और निस्सी बीच (Ayia Napa & Nissi Beach) यदि आप पार्टी लवर हैं और वॉटर स्पोर्ट्स के शौकीन हैं, तो अइया नापा आपके लिए परफेक्ट जगह है। यहां का 'निस्सी बीच' अपनी सफेद रेत और क्रिस्टल जैसी साफ नीले पानी (Turquoise Water) के लिए दुनिया भर में मशहूर है। रात के समय यहां की नाइटलाइफ़ बेहद जीवंत हो उठती है।

6. केप ग्रेको नेशनल फॉरेस्ट पार्क (Cape Greco National Park) अइया नापा के पास स्थित यह नेशनल पार्क अपनी समुद्री गुफाओं (Sea Caves), ऊंचे चट्टानी किनारों और ट्रैकिंग ट्रेल्स के लिए जाना जाता है। यहां की चट्टानों से समुद्र में छलांग लगाना (Cliff Jumping) और स्नॉर्कलिंग करना पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है।

7. निकोसिया - विभाजित राजधानी (Nicosia - The Divided Capital) निकोसिया दुनिया की एकमात्र ऐसी राजधानी है जो दो हिस्सों में बंटी हुई है— दक्षिण हिस्सा (ग्रीक साइप्रस) और उत्तरी हिस्सा (तुर्की साइप्रस)। इस शहर की प्राचीन दीवारें, संकरी गलियां, ओल्ड टाउन और दोनों संस्कृतियों का मेल इसे बेहद दिलचस्प टूरिस्ट स्पॉट बनाते हैं।

8. लार्नाका साल्ट लेक (Larnaca Salt Lake) लार्नाका शहर के पास स्थित यह नमक की झील सर्दियों के मौसम में एक अद्भुत नजारा पेश करती है। इस दौरान यहां हजारों की संख्या में खूबसूरत गुलाबी फ्लेमिंगो (Pink Flamingos) और अन्य प्रवासी पक्षी आते हैं। झील के किनारे स्थित 'हाला सुल्तान टेक्के' मस्जिद भी देखने लायक है।

9. अवाकास गॉर्ज (Avakas Gorge) प्रकृति प्रेमियों और एडवेंचर के शौकीनों के लिए अकामास प्रायद्वीप (Akamas Peninsula) में स्थित यह घाटी किसी अजूबे से कम नहीं है। करीब 30 मीटर ऊंची संकरी शेल्फ जैसी चट्टानों के बीच से होकर गुजरने वाला यह ट्रेकिंग रास्ता आपको एक अलग ही रोमांच का अहसास कराएगा।

10. ओमोडोस गांव (Omodos Village) साइप्रस की पारंपरिक संस्कृति को करीब से देखने के लिए ओमोडोस गांव जरूर जाएं। अंगूर के बागों (Vineyards) से घिरा यह गांव अपनी वाइन, पत्थरों से बनी खूबसूरत गलियों, पुराने घरों और 'होली क्रॉस' मठ के लिए जाना जाता है। यहां आप साइप्रस के पारंपरिक व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं।