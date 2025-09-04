Places to visit in september: सितंबर में घूमने के लिए 10 बेस्ट जगहें, बारिश के बाद यहां के नजारों को देख उड़ जाएंगे होश

Top 10 places to visit in september: बारिश का मौसम खत्म होने वाला है और हर जगह हरियाली की एक नई चादर बिछ गई है। सितंबर का महीना भारत में यात्रा करने के लिए सबसे बेहतरीन समय माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहावना होता है, न ज्यादा गर्मी और न ज्यादा ठंड। प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में होती है और पर्यटन स्थल भी कम भीड़भाड़ वाले होते हैं। अगर आप सितंबर में घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो ये 10 जगहें आपके लिए एकदम परफेक्ट हैं।





1. लेह, लद्दाख: सितंबर लेह जाने का सबसे अच्छा समय है। इस महीने में मौसम सुहावना होता है, आसमान साफ होता है और बर्फबारी शुरू नहीं होती। आप बाइकिंग, ट्रैकिंग और मठों की सैर का आनंद ले सकते हैं। यह सर्दियों से पहले का आखिरी मौका होता है, जब आप इस खूबसूरत जगह की यात्रा कर सकते हैं।





2. शिलॉन्ग, मेघालय: "पूर्व का स्कॉटलैंड" कहे जाने वाले शिलॉन्ग में सितंबर में हरियाली अपने चरम पर होती है। बारिश के बाद यहाँ के झरने जैसे एलिफेंट फॉल्स और स्वीट फॉल्स अपनी पूरी खूबसूरती में होते हैं। यहाँ का शांत और मनमोहक मौसम आपको सुकून देगा।





3. कच्छ का रण, गुजरात: मॉनसून के बाद कच्छ का रण अपनी सफेद चादर ओढ़ना शुरू कर देता है। हालांकि रण उत्सव अक्टूबर में शुरू होता है, लेकिन सितंबर में आप बिना भीड़ के इस अद्भुत सफेद रेगिस्तान का नजारा ले सकते हैं।





4. मुन्नार, केरल: केरल के इस खूबसूरत हिल स्टेशन में सितंबर में हरियाली का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। चाय के बागान, मसाले के खेत और धुंध भरी पहाड़ियां इस मौसम में और भी खूबसूरत लगती हैं।





5. भेड़ाघाट, मध्य प्रदेश: अगर आप प्राकृतिक सुंदरता देखना चाहते हैं, तो भेड़ाघाट जरूर जाएं। मॉनसून के बाद नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे संगमरमर की चट्टानों के बीच नाव की सवारी का अनुभव अद्भुत हो जाता है।





6. शिमला, हिमाचल प्रदेश: सितंबर में शिमला का मौसम बहुत ही सुखद होता है। यह पीक सीजन नहीं है, इसलिए आप शांति से यहाँ की पहाड़ियों और औपनिवेशिक वास्तुकला का आनंद ले सकते हैं।





7. ऊटी, तमिलनाडु: दक्षिण भारत में ऊटी एक शांत और खूबसूरत हिल स्टेशन है। सितंबर में यहाँ का मौसम ठंडा और सुखद रहता है, और धुंध से ढकी पहाड़ियां एक जादुई माहौल बनाती हैं।





8. सापुतारा, गुजरात: गुजरात का एकमात्र हिल स्टेशन सापुतारा सितंबर में बेहद हरा-भरा और खूबसूरत होता है। यहाँ की झील, झरने और घने जंगल आपको प्रकृति के करीब महसूस कराएंगे।





9. लोनावला, महाराष्ट्र: मुंबई और पुणे के पास स्थित लोनावला सितंबर में अपने सबसे अच्छे रूप में होता है। यहाँ की हरी-भरी पहाड़ियां और झरने इस मौसम में पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं।





10. लक्षद्वीप: अगर आप समुद्री तट के शौकीन हैं, तो सितंबर लक्षद्वीप जाने का सही समय है। मॉनसून के अंत के साथ यहाँ का पानी शांत और साफ हो जाता है, जिससे आप यहाँ की सुंदरता और वाटर स्पोर्ट्स का आनंद ले सकते हैं।