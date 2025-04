विश्व धरोहर दिवस आज, क्यों मनाया जाता है यह दिन, जानें साल 2025 की थीम

विश्व धरोहर दिवस 2025 की थीम (World Heritage Day Theme 2025): आपको बता दें कि हर साल वर्ल्ड हेरिटेज डे या विश्व धरोहर दिवस एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है, जो वर्तमान समय की चुनौतियों और पुरातन धरोहरों के संरक्षण के महत्व को दर्शाती है। वर्ष 2025 के लिए विश्व धरोहर दिवस की थीम 'आपदाओं और संघर्षों से खतरे में पड़ी विरासत: तैयारी और सीख ICOMOS की 60 वर्षों की कार्रवाई से' (Heritage under Threat from Disasters and Conflicts: Preparation and Response from ICOMOSs 60 Years of Action) तय की गई है।