Basant Panchami 2026 Special: इस बसंत पंचमी घर पर बनाएं ये 5 पीले पकवान, मां सरस्वती होंगी प्रसन्न!

बुधवार, 21 जनवरी 2026
Dishes and Recipes made on Basant Panchami: बसंत पंचमी यानी ऋतुराज बसंत के आगमन का दिन! इस दिन चारों ओर सरसों के पीले खेत और सुहाना मौसम मन को मोह लेता है। लेकिन बसंत पंचमी केवल प्रकृति का उत्सव नहीं, बल्कि स्वाद का भी उत्सव है। इस दिन पीले रंग के व्यंजनों का विशेष महत्व होता है। अगर आप भी इस बसंत पंचमी मां सरस्वती को खुश करने के लिए खास भोग और रेसिपी की तलाश में हैं, तो यह लेख आपके लिए है।ALSO READ: बसंत पंचमी: ज्ञान, कला और प्रकृति के मिलन का महापर्व
 
बसंत पंचमी पर पीला रंग शुभता और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यहां कुछ मुख्य पकवान दिए गए हैं:

 

1. केसरिया भात/ बेसन के लड्डू या केसरिया पेड़ा:

यह बसंत पंचमी का सबसे मुख्य भोग है।
 
रेसिपी: बासमती चावल को भिगोकर केसरिया रंग या हल्दी डालकर पकाएं। इसमें चीनी, इलायची, केसर और ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स डालकर तैयार किया जाता है।
* मीठे में बेसन से बनी चीजें जैसे बूंदी के लड्डू या मोहनथाल भी मां को प्रिय हैं।
 

2. पीली मीठी खिचड़ी

बंगाल में मां सरस्वती को 'खिचड़ी' और 'लाबड़ा' यानी मिश्रित सब्जी का भोग लगाया जाता है।
 
रेसिपी: चावल और मूंग की दाल को भूनकर उसमें हल्दी, अदरक और घी का तड़का लगाया जाता है।
 

3. पारंपरिक खिचड़ी:

खिचड़ी एक पारंपरिक और लोकप्रिय व्यंजन है, जिसे इस दिन खासतौर पर पकाया जाता है। 
 
सामग्री: 
चावल, मूंग दाल, घी, जीरा, अदरक, हल्दी, हरी मिर्च।
 
विधि:
* सबसे पहले दाल और चावल को अच्छे से धोकर एक बर्तन में डालें।
* फिर उसमें पानी डालें और उबालने दें।
* जब यह उबाल जाए, तो उसमें घी, जीरा, अदरक, हल्दी, हरी मिर्च डालकर पकाएं।
 

4. पनीर-मटर रेसिपी: 

* यह एक स्वादिष्ट और आसान पकवान है, जो बसंत पंचमी पर बहुत बनता है।
 
सामग्री: 
पनीर, मटर, घी, मसाले, टमाटर, प्याज।
 
विधि:
* पनीर को छोटे टुकड़ों में काटें और मटर को उबाल लें।
* घी में प्याज और मसाले डालकर भूनें, फिर मटर और पनीर डालकर पकाएं।
 

5.  कुचली हुई तली हुई आलू/ गर्मा-गर्म आलू की रेसिपी:

इस दिन आलू के व्यंजन भी बहुत लोकप्रिय होते हैं।
 
सामग्री: 
आलू, तेल, जीरा, हल्दी, धनिया पाउडर।
* विधि: आलू को उबालकर मसला लें, फिर उसमें तली हुई मिर्च और मसाले डालकर अच्छे से मिलाएं।
 

बसंत पंचमी व्यंजन FAQs:

 
Q 1.: बसंत पंचमी पर क्या खाना बनाना चाहिए?
बसंत पंचमी पर खासतौर पर पीले रंग के पकवान बनाए जाते हैं, जैसे खिचड़ी, आलू के व्यंजन, और पनीर-मटर।

2. बसंत पंचमी पर पीले रंग के व्यंजन क्यों बनाए जाते हैं?
पीला रंग बसंत ऋतु, समृद्धि, ऊर्जा और देवी सरस्वती का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन पीले रंग के पकवान शुभ माने जाते हैं।
 
3. बसंत पंचमी पर कौन-कौन से पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं?
* केसरिया/पीली खीर
* मीठा पीला चावल
* केसर हलवा
* बेसन के लड्डू
* बूंदी
* मालपुआ (कुछ क्षेत्रों में)
 
4. क्या बसंत पंचमी पर व्रत रखा जाता है?
कुछ लोग सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में हल्का व्रत रखते हैं, जबकि कई लोग बिना व्रत के भी पूजा और भोग करते हैं।
 
5. बसंत पंचमी का भोग (प्रसाद) क्या होता है?
आम तौर पर पीले मीठे व्यंजन, जैसे केसरिया खीर या पीले चावल, देवी सरस्वती को भोग के रूप में अर्पित किए जाते हैं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Vasant Pancham: बसंत पंचमी के 5 रहस्य, जिन्हें जानकर सच में हैरान रह जाएंगे आप
 

