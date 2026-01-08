Pongal Recipes: पोंगल के दिन के लिए 5 सुपर स्वादिष्ट रेसिपी और व्यंजन

पोंगल पर बनने वाले व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होते हैं। गुड़ और तिल से बने व्यंजन सर्दी में शरीर को गर्माहट और ऊर्जा प्रदान करते हैं। सॉर पोंगल में मौजूद करी पत्ते और इमली पाचन तंत्र को उत्तेजित करते हैं और शरीर को हल्का रखते हैं। इसके अलावा, वड़ा और कोलमबू जैसे व्यंजन भी पौष्टिक होते हैं, क्योंकि इनमें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स होते हैं।

पोंगल के प्रमुख पकवान और उनकी रेसिपी: 1. खारा पोंगल:

सॉर पोंगल या खारा पोंगल यह दक्षिण भारत में पोंगल के अवसर पर विशेष रूप से बनता है। यह एक नमकीन पकवान है, जो चावल और मूंग दाल से तैयार किया जाता है और इसमें घी, करी पत्ते, इमली और मस्टर्ड का तड़का दिया जाता है। यह व्यंजन ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है।

सामग्री: * 1 कप चावल * 1/4 कप मूंग दाल * 1/2 चम्मच हिंग

* 1/2 चम्मच अदरक, कद्दूकस किया हुआ * 1-2 हरी मिर्च, कटी हुई * 8-10 काजू * 1-2 चम्मच घी * 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर

* 1/4 चम्मच जीरा * 1/4 चम्मच सरसों के बीज * ताजे धनिया पत्ते (सजाने के लिए) विधि:

1. एक पैन में मूंग दाल को हल्का सा भून लें, फिर इसे चावलों के साथ धोकर एक प्रेशर कुकर में डालें।

2. इसमें 3 कप पानी डालें और एक सीटी लगने के बाद धीमी आंच पर 5-6 मिनट तक पकाएं। 3. एक पैन में घी गरम करें, उसमें सरसों के बीज, जीरा, हिंग, कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च और काजू डालकर अच्छे से भूनें।

4. अब इसमें पके हुए चावल और दाल का मिश्रण डालें और अच्छे से मिला लें। 5. ऊपर से काली मिर्च पाउडर और ताजे धनिया पत्तों से सजाकर गर्मागर्म सर्व करें।

2. सक्कारा पोंगल: इसे ताम्बुला पोंगल, श्री पोंगल, मीठा या सक्कारई पोंगल कहते हैं, जो पोंगल के त्योहार में बहुत खास होता है और यह गुड़ और तिल, पीनट्स और गुड़ का शरबत के साथ पकाया जाता है। यह मीठा व्यंजन बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। यह दक्षिण भारत की शान तथा पारंपरिक रूप से नए मिट्टी के बर्तन में सूर्य देव को अर्पित करने के लिए बनाया जाता है।

सामग्री: * 1 कप चावल * 1/4 कप मूंग दाल * 1/2 कप गुड़ (स्वाद अनुसार)

* 1/4 कप तिल * 1/4 कप नारियल, कद्दूकस किया हुआ * 1 चम्मच घी * 1/4 चम्मच इलायची पाउडर * 10-12 काजू, भुने हुए

विधि: 1. चावल और मूंग दाल को धोकर प्रेशर कुकर में पका लें। इसमें पानी डालकर 3-4 सीटी लगने तक पकाएं।

2. एक पैन में घी गरम करें, उसमें तिल, कद्दूकस किया हुआ नारियल और इलायची पाउडर डालकर भूनें। 3. अब इसमें गुड़ डालें और गुड़ घुलने तक पकाएं।

4. फिर इसमें पके हुए चावल और दाल का मिश्रण डालें और अच्छे से मिला लें। 5. ऊपर से भुने हुए काजू से सजाकर गर्मागर्म सर्व करें।

3. वड़ा:



वड़ा दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जिसे मसूर दाल, उड़द दाल और चावल से तैयार किया जाता है। इसे ताजे घी या तेल में तला जाता है और पोंगल के दिन इसका सेवन किया जाता है।

रेसिपी: * दाल को रात भर भिगोकर पीस लें। * इसमें हरी मिर्च, करी पत्ते और प्याज डालकर मिश्रण तैयार करें।

* वड़ा को तलने के लिए तेल गर्म करें और उसमें वड़ा डालकर सुनहरा होने तक पकाएं। 4. रसम

रसम एक स्वादिष्ट पानी आधारित सूप है जो पोंगल के दिन चावल के साथ खाया जाता है। यह इमली, तुर दाल, प्याज और टमाटर, काली मिर्च, जीरा, करी पत्ता जैसी सामग्री का उपयोग करके तैयार किया जाता है। रसम पाचन को अच्छा करता है और यह पेट के लिए हल्का होता है और यह सर्दी-खांसी में भी राहत देता है।

रेसिपी: * इमली को पानी में उबालें, फिर उसमें तुर दाल, प्याज और टमाटर डालकर उबालें।

* तड़के के लिए मस्टर्ड और करी पत्ते का इस्तेमाल करें। * रासम को गरमागरम चावल के साथ परोसें।

5. कोलमबू: कोलमबू एक स्वादिष्ट करी है जो विशेष रूप से पोंगल पर बनती है। यह आलू, बैंगन, खीरा और दाल से बनाई जाती है और चावल के साथ परोसी जाती है। कोलमबू में कोकोनट पेस्ट और तड़का भी डाला जाता है।

रेसिपी : * सब्जियों को उबाल कर उसमें तिल, इमली और कोकोनट पेस्ट डालकर करी तैयार करें।