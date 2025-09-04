Onam Sadya: केरल की दावत ओणम सद्या बनाने की पारंपरिक विधि

ओणम सद्या के प्रमुख व्यंजन: ओणम सद्या में 24 से अधिक व्यंजन होते हैं। इन्हें केले के पत्ते पर एक विशेष क्रम में परोसा जाता है। यहां कुछ मुख्य व्यंजनों की विधि दी गई है:
1. सांबर (Sambar)
सांबर सद्या का सबसे महत्वपूर्ण व्यंजन है।
सामग्री:
1 कप अरहर की दाल
विभिन्न सब्जियां (गाजर, सहजन, कद्दू, भिंडी, प्याज)
2 टमाटर
1/4 कप इमली का पानी
1/2 चम्मच हल्दी पाउडर
1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर
2 चम्मच सांबर पाउडर
नारियल का तेल, राई, करी पत्ता, हींग
बनाने की विधि:
1. दाल को हल्दी के साथ पका लें।
2. एक अलग पैन में नारियल के तेल में राई और करी पत्ता डालकर तड़का लगाएं।
3. इसमें प्याज और सब्जियां डालकर 5-7 मिनट तक भूनें।
4. अब टमाटर, लाल मिर्च पाउडर, सांबर पाउडर और नमक डालकर मिलाएं।
5. पकी हुई दाल और इमली का पानी डालकर अच्छी तरह मिला लें।
6. इसे 10-15 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं और गर्मागर्म परोसें।
2. अवियल (Aviyal): यह कई सब्जियों को मिलाकर बनाया गया एक गाढ़ा व्यंजन है।
सामग्री:
1 कप मिली-जुली सब्जियां (गाजर, कद्दू, बीन्स, सहजन, केला)
1/2 कप दही
1/2 कप कसा हुआ नारियल
2-3 हरी मिर्च, 1 चम्मच जीरा
नारियल का तेल, करी पत्ता, नमक
बनाने की विधि:
1. सभी सब्जियों को लंबे टुकड़ों में काट लें और उन्हें नमक के साथ पानी में उबाल लें।
2. नारियल, हरी मिर्च और जीरे को एक साथ पीसकर पेस्ट बना लें।
3. उबली हुई सब्जियों में नारियल का पेस्ट और दही मिलाएं।
4. इसे 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं।
5. ऊपर से नारियल का तेल और करी पत्ता डालकर परोसें।
3. पायसम (Payasam) : सद्या के अंत में यह मीठा व्यंजन परोसा जाता है। यह चावल या सेंवई से बनता है।
सामग्री:
1/2 कप चावल (या सेंवई)
1 लीटर दूध
1 कप गुड़ (या चीनी)
1/2 चम्मच इलायची पाउडर
काजू, किशमिश, घी
बनाने की विधि:
1. चावल को अच्छी तरह धोकर दूध के साथ धीमी आंच पर पकाएं।
2. जब चावल नरम हो जाएं तो इसमें गुड़ या चीनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
3. इलायची पाउडर डालकर मिलाएं।
4. एक अलग पैन में घी गरम करें और उसमें काजू और किशमिश को सुनहरा होने तक भूनें।
5. इस भुने हुए मिश्रण को पायसम में डालकर मिलाएं और गर्मागर्म या ठंडा परोसें।
4. पुलिसेरी (Pulissery) : यह दही और सब्जियों से बना एक खट्टा और मीठा व्यंजन है।
सामग्री:
1 कप कद्दू या खीरा (कटा हुआ)
1 कप खट्टा दही
1/2 कप कसा हुआ नारियल
1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच जीरा
नारियल का तेल, राई, मेथी दाना, सूखी लाल मिर्च, करी पत्ता
बनाने की विधि:
1. कद्दू या खीरे को हल्दी और नमक के साथ पानी में उबाल लें।
2. नारियल, जीरा और हरी मिर्च को पीसकर पेस्ट बना लें।
3. इस पेस्ट को उबली हुई सब्जी में मिलाएं।
4. दही को अच्छी तरह फेंटकर इसमें डालें और धीमी आंच पर पकाएं (उबालना नहीं है)।
5. एक पैन में तेल गरम करके राई, मेथी दाना, लाल मिर्च और करी पत्ता का तड़का लगाएं और इसे पुलिसेरी में मिला दें।
सद्या परोसने का तरीका :
- ओणम सद्या को केले के पत्ते पर परोसा जाता है।
- चावल को पत्ते के बीच में रखा जाता है।
- व्यंजन चावल के चारों ओर एक निश्चित क्रम में रखे जाते हैं।
- दावत की शुरुआत ऊपरी बाएं कोने से होती है और अंत में पायसम से होती है।