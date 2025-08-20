Festival Posters

Jain food: जैन फूड स्वादिष्ट दाल मखनी बनाने की सात्विक रेसिपी

WD Feature Desk

, बुधवार, 20 अगस्त 2025 (15:10 IST)
Healthy Jain recipes: जैन भोजन बनाने का सबसे महत्वपूर्ण नियम है अहिंसा का पालन करना, जिसमें जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियों जैसे प्याज, लहसुन, आलू, गाजर, मूली का इस्तेमाल नहीं होता। इनके अलावा, शहद और कुछ खास मसालों का भी परहेज किया जाता है।ALSO READ: चतुर्थी 2025 प्रसाद रेसिपी: श्रीगणेश का प्रिय भोग उकडीचे मोदक कैसे बनाएं, अभी नोट करें आसान तरीका
 
यहां कुछ स्वादिष्ट जैन व्यंजन बनाने की सरल विधियां दी गई हैं:
 
1. जैन दाल मखनी: 
आमतौर पर प्याज और लहसुन से बनने वाली यह दाल मखनी, जैन विधि से भी उतनी ही स्वादिष्ट बनती है।
सामग्री:
• 1 कप साबुत उड़द दाल
• 1/4 कप राजमा
• 2-3 टमाटर कद्दूकस किए हुए
• 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ
• 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर
• 1/2 चम्मच गरम मसाला
• 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर
• 2 बड़े चम्मच मलाई या क्रीम
• नमक स्वादानुसार
• 2-3 चम्मच घी या मक्खन
• हरा धनिया (गार्निश के लिए)
 
बनाने की विधि:
1. दाल और राजमा को रात भर भिगो दें।
2. सुबह इसे कुकर में 4-5 सीटी आने तक उबाल लें, जब तक यह पूरी तरह नरम न हो जाए।
3. एक कढ़ाई में घी गरम करें। इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक डालकर हल्का भूनें।
4. अब कद्दूकस किए हुए टमाटर डालकर तब तक भूनें जब तक वह तेल न छोड़ दे।
5. हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
6. उबली हुई दाल और राजमा को इस मसाले में डालकर अच्छी तरह मिला लें।
7. अब धीमी आंच पर इसे 10-15 मिनट तक पकाएं।
8. अंत में, हरे धनिये से सजाकर परोसें।
 
नोट: 1. यदि आप चाहे तो इसमें मलाई या क्रीम डालकर इसका स्वाद बढ़ा सकते हैं।
 
2. कई जैन लोग अदरक का प्रयोग अपने खाने में नहीं करते हैं, अत: आप इसे बिना अदरक यूज किए भी स्वादिष्ट बना सकते हैं।ALSO READ: श्रीगणेश के भोग में बनाएं नारियल के लड्डू, इस सरल रीति से

