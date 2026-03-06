Rangpanchami foods: सबसे स्वादिष्ट ये 5 पकवान बनाएंगे रंगपंचमी के पर्व को खास

Holi Dhulandi special dishes: होली-रंगपंचमी केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि स्वाद, परंपरा और अपनों के साथ खुशियां बांटने का उत्सव भी है। Holi और Rangpanchami के अवसर पर घर-घर में पारंपरिक मिठाइयों और नमकीन पकवानों की सुगंध फैल जाती है।





तो अगर आप होली-धुलेंड़ी के लिए पारंपरिक और ट्रेंडिंग रेसिपी ढूंढ रहे हैं, तो यह व्यंजन विधियां लेख आपके लिए ही है...

1. गुलाब जामुन (Gulab Jamun) सामग्री: 1 कप खोया 1/4 कप आटा

1/4 चमच बेकिंग सोडा 1/2 चमच इलायची पाउडर 1/4 कप दूध 1 कप चीनी 1/2 कप पानी 1 चमच गुलाब जल

तले के लिए घी या तेल विधि: 1. खोया, आटा, बेकिंग सोडा और इलायची पाउडर को अच्छे से मिला लें।

2. इसमें थोड़ा दूध डालकर नरम आटा गूंथ लें और 15-20 मिनट के लिए ढककर रख दें। 3. आटे से छोटे-छोटे गोले बना लें।

4. एक कढ़ाई में घी या तेल गर्म करें और उसमें गुलाब जामुन के गोले तलें, जब तक वे गोल्डन ब्राउन न हो जाएं।

5. दूसरी कढ़ाई में चीनी और पानी डालकर चाशनी बना लें। उसमें गुलाब जल डालकर अच्छे से उबालें। 6. तले हुए गुलाब जामुन को चाशनी में डालें और 10 मिनट के लिए सोखने दें।

7. गरमागरम गुलाब जामुन तैयार है! ***** 2. दही भल्ले (Dahi Bhalla) सामग्री:



1 कप उड़द दाल 1/4 कप मूंग दाल 1/4 चमच बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून हींग 1/2 टीस्पून जीरा

1 कप दही 1/2 टीस्पून चाट मसाला 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून काला नमक 1/2 कप अनार के दाने

हरा धनिया तेल विधि:

1. उड़द दाल और मूंग दाल को रात भर पानी में भिगोकर, सुबह पीसकर बारीक पेस्ट बना लें।

2. इसमें बेकिंग सोडा, हींग और जीरा डालकर अच्छे से मिक्स करें। 3. एक कढ़ाई में तेल गरम करें और उसमें छोटे-छोटे बर्फ के टुकड़े बनाकर भल्ले तले।

4. जब भल्ले सुनहरे हो जाएं, तो उन्हें गर्म पानी में डालकर 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। 5. अब दही को अच्छे से फेंटकर उसमें चाट मसाला, काला नमक और भुना जीरा डालें।

6. भल्ले पर दही डालकर अनार के दाने और हरे धनिए से सजाएं। 7. ठंडा-ठंडा दही भल्ला तैयार है!

***** 3. गुझिया (Gujiya) सामग्री: 1 कप मैदा 1/4 कप घी

1/2 कप खोया 1/4 कप चीनी 1/4 कप सूखे मेवे– काजू, बादाम, पिस्ता 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर

1/2 कप दूध 1/2 कप तेल विधि: 1. सबसे पहले मैदा में घी डालकर, पानी से आटा गूंध लें और उसे 20 मिनट के लिए ढककर रख दें।

2. खोया को तवे पर हल्का सा भून लें और उसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर अच्छे से मिक्स करें।

3. गुझिया बनाने के लिए मैदा की लोई बनाकर उसमें तैयार मिश्रण भरें। 4. गुझिया के किनारे को अच्छे से दबाकर सील कर लें।

5. तेल गर्म करें और गुझिया को धीमी आंच पर तलें, जब तक वे गोल्डन ब्राउन न हो जाएं। 6. गरमागरम गुझिया तैयार है!

***** 4. मलाई कुल्फी (Kulfi) सामग्री: 1 लीटर दूध 1/2 कप मलाई

1/2 कप चीनी 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर 10-12 बादाम– कटा हुआ 10-12 पिस्ता – कटा हुआ 1/4 कप खोया

विधि:

1. दूध को एक कढ़ाई में डालकर उबालें और उसमें मलाई डालें।

2. जब दूध आधा रह जाए, तो उसमें चीनी और इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिला लें। 3. अब इसमें खोया और कटे हुए बादाम, पिस्ता डालकर अच्छे से मिक्स करें।

4. मिश्रण को कुल्फी मोल्ड में डालकर फ्रीजर में 6-8 घंटे तक सेट होने के लिए छोड़ दें। 5. अब ठंडी ठंडी मलाई कुल्फी तैयार है, ऊपर से कटे हुए बादाम और पिस्ता डालकर सर्व करें।

***** 5. पानी पुरी (Pani Puri) सामग्री: 20-25 पुरी

1 कप उबले आलू 1/4 कप उबली चने 1/2 टीस्पून चाट मसाला 1/2 टीस्पून काला नमक 1 टीस्पून हरा धनिया

1 कप ताजे पुदीने की पत्तियां 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर 1/2 कप खट्टा इमली पल्प 1/4 कप गुड़

1/4 टीस्पून काली मिर्च 1 कप पानी विधि: 1. ताजे पुदीने की पत्तियां, हरा धनिया, जीरा पाउडर, काला नमक, इमली पल्प, गुड़ और काली मिर्च का पानी तैयार करें।

2. इसे अच्छे से मिक्स करें और ठंडा होने के लिए रखें। 3. अब आलू और चने को चाट मसाला और काला नमक डालकर अच्छे से मिक्स करें।

4. पुरी में हल्का सा आलू-चने का मिश्रण भरें। 5. ताजे तैयार किए गए पानी को पुरी में भरकर खाएं।

