महाशिवरात्रि पर किस तरह बनाएं ठंडाई, जानिए विधि Maha Shivratri Thandai

शुक्रवार, 13 फ़रवरी 2026 (15:46 IST)
How to make Thandai for Shivratri: महाशिवरात्रि पर ठंडाई बनाना न सिर्फ एक स्वादिष्ट पेय तैयार करना है, बल्कि यह धार्मिक अनुष्ठान का भी एक हिस्सा बनता है। इसे घर पर बनाकर आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस विशेष अवसर का आनंद ले सकते हैं। इस विधि का पालन करके आप एक स्वादिष्ट और ताजगी से भरी ठंडाई तैयार कर सकते हैं जो महाशिवरात्रि को और भी खास बनाएगी।
 
  • ठंडाई बनाने की विधि
  • सभी सूखी सामग्री तैयार करें
  • पेस्ट बनाएं
  • दूध और चीनी मिलाएं
  • पेस्टी कंसिस्टेंसी
  • गुलाब जल और केसर डालें
  • ठंडा करें
  • ठंडाई परोसें
  • ठंडाई से संबंधित-FAQs
 

ठंडाई बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन हम यहां एक साधारण विधि साझा करेंगे।

 

सामग्री:

 
1. बादाम – 10-12 (भीगे हुए)
2. पिस्ता – 8-10 (भीगे हुए)
3. काजू – 5-6 (भीगे हुए)
4. सौंफ – 1 टेबलस्पून
5. मलाई – 2 टेबलस्पून
6. इलायची – 4-5
7. पानी – 1 कप
8. चीनी – 2-3 टेबलस्पून (स्वाद के अनुसार)
9. दूध – 2 कप
10. गुलाब जल – 1 टेबलस्पून (ऐच्छिक)
11. केसर – 5-6 धारियां (वैकल्पिक)
 

ठंडाई बनाने की विधि:

 

1. सभी सूखी सामग्री तैयार करें

सबसे पहले बादाम, पिस्ता, काजू, सौंफ, इलायची को अच्छे से धोकर रातभर पानी में भिगो दें। फिर इन्हें छानकर मिक्सर में पीस लें।
 

2. पेस्ट बनाएं

भिगोई हुई सामग्री को 1 कप पानी में डालकर पेस्ट बना लें। ध्यान रखें कि पेस्ट ज्यादा गाढ़ा न हो।
 

3. दूध और चीनी मिलाएं

एक बर्तन में दूध को उबालने के लिए रखें और उसमें चीनी डालें। जब दूध उबाल जाए तो उसे ठंडा करके उसमें तैयार किया हुआ पेस्ट डालें और अच्छे से मिला लें।
 

4. पेस्टी कंसिस्टेंसी

ध्यान रहे कि मिश्रण को से मिलाएं कि उसमें बहुत ज्यादा गाढ़ापन न हो, ना ही ज्यादा पतला हो।

 

5. गुलाब जल और केसर डालें

अगर आप उपयोग करना चाह रहे हैं अंत में गुलाब जल और केसर डालें। यह ठंडाई को और भी स्वादिष्ट बनाएगा।
 

6. ठंडा करें

अब इसे अच्छे से ठंडा होने दें। फिर इसे छानकर एक गिलासों में भरें।
 

7. ठंडाई परोसें

ठंडाई का असली मजा लेने के लिए इसे बर्फ के टुकड़ों के साथ सर्व करें।
 
ठंडाई की सजावट: यदि आप चाहे तो आप ठंडाई को बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता से सजा सकते हैं। इससे न सिर्फ ठंडाई की खूबसूरती बढ़ेगी, बल्कि इसका स्वाद भी और समृद्ध होगा।
 

ठंडाई से संबंधित-FAQs

 
1. ठंडाई में क्या डालते हैं?
उत्तर: ठंडाई में आमतौर पर बादाम, पिस्ता, काजू, सौंफ, इलायची, दूध, चीनी, और गुलाब जल डालते हैं। इसे केसर और ताजे फल भी जोड़े जा सकते हैं।
 
2. क्या ठंडाई को और स्वादिष्ट बनाने के लिए कुछ और डाल सकते हैं?
उत्तर: हां, आप ठंडाई में केसर, जामुन या गुलाब के फूल डाल सकते हैं ताकि उसका स्वाद और सुगंध बढ़ सके।
 
3. क्या ठंडाई पीने से कोई स्वास्थ्य लाभ है?
उत्तर: ठंडाई में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जैसे बादाम, पिस्ता, और सौंफ आपके शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह शरीर को ठंडक भी देती है और पाचन तंत्र को बेहतर बनाती है।
 
4. क्या ठंडाई व्रत के दौरान पी जा सकती है?
उत्तर: हां, महाशिवरात्रि के व्रत में ठंडाई पीने का कोई प्रतिबंध नहीं है। यह हल्का, ताजगी देने वाला पेय है और व्रत के दौरान इसे आसानी से पिया जा सकता है। 
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

