किस देश से आए थे मुगल और क्या था उनके भारत आने का असली मकसद?, जानिए इतिहास

Where did the Mughals come from: भारतीय इतिहास के पन्नों में मुगल साम्राज्य का आगमन एक ऐसी घटना है जिसने उपमहाद्वीप की नियति को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन, अक्सर यह सवाल उठता है कि ये मुगल आखिर किस देश से आए थे, भारत में उनका आगमन क्यों हुआ, और वे यहां आकर क्यों बस गए, जबकि उनकी जड़ें कहीं और थीं? यह सिर्फ एक सैन्य विजय की कहानी नहीं, बल्कि महत्वाकांक्षा, पलायन और एक नए घर की तलाश की जटिल गाथा है।