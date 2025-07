आखिर क्यों मुगल बादशाह बाबर को आगरा के बाद काबुल में फिर से दफनाया गया? जानिए दो बार दफनाने की वजह

why was babur buried in kabul: इतिहास में कई ऐसी घटनाएं मिलती हैं जो हमें चौंका देती हैं, और मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर का दो बार दफनाया जाना उन्हीं में से एक है। बाबर, जिसने भारत में मुगल वंश की नींव रखी, उसकी मृत्यु के बाद उसे पहले आगरा में दफनाया गया, लेकिन कुछ सालों बाद उसके अवशेषों को निकालकर काबुल ले जाया गया और वहीं अंतिम रूप से दफनाया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आइए जानते हैं इसके पीछे की दिलचस्प और ऐतिहासिक वजहें।