आखिर स्वामी विवेकानंद ने शादी करने से क्यों कर दिया था मना?

Why did Swami Vivekananda not marry: स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन्‌ 1863 को कोलकाता में हुआ था। मात्र 39 वर्ष की उम्र में 4 जुलाई 1902 को उनका निधन हो गया। आओ जानते हैं कि आखिर श्रीराम कृष्ण परमहंस जी महाराज के शिष्य ने आखिर शादी क्यों नहीं की थी।