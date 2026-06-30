44 दिन के मासूम की पलंग से गिरकर मौत, मां वॉशरूम गई इतनी देर में ये हो गया, इलाज के दौरान तोड़ा दम

शहर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में 44 दिन के मासूम की बेड से गिरने के बाद मौत हो गई। घटना सोमवार देर रात रुक्मणी नगर, छोटा बांगड़दा की है। हादसे के समय बच्चे की मां वॉशरूम गई हुई थी। इसी दौरान मासूम करवट लेते हुए करीब तीन फीट ऊंचे बेड से नीचे गिर गया। गंभीर रूप से घायल बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।





पुलिस के अनुसार, घटना उस समय हुई जब परिवार रात में सो रहा था। बच्चे की मां कुछ देर के लिए वॉशरूम गई थीं। इसी दौरान मासूम प्रियांशु बेड से नीचे गिर गया। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर पिता चंद्रशेखर कुमार की नींद खुली। उन्होंने देखा कि बच्चे के चेहरे और मुंह पर चोट लगी हुई थी।





घटना के तुरंत बाद परिजन बच्चे को नजदीकी निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए एमवाय अस्पताल रेफर कर दिया। वहां इलाज के दौरान मंगलवार सुबह करीब 5 बजे मासूम ने दम तोड़ दिया।





एरोड्रम थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह कुशवाह ने बताया कि मृत बच्चे की पहचान प्रियांशु पुत्र चंद्रशेखर कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शव का पोस्टमार्टम एमवाय अस्पताल में कराया जा रहा है।





पुलिस के मुताबिक परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और वर्तमान में इंदौर के छोटा बांगड़दा क्षेत्र में किराए के मकान में रहता है। बच्चे के पिता चंद्रशेखर कुमार सिलाई का काम करते हैं। परिवार में दो वर्ष की एक बेटी भी है। प्रारंभिक जांच में घटना को हादसा माना जा रहा है।

Edited By: Naveen R Rangiyal

