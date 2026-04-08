सेंट्रल इंडिया को मिला नया स्टार्टअप बूस्ट: कासलीवाल स्टार्टअप इन्क्यूबेशन फाउंडेशन ने ‘सक्षमी’ प्रोग्राम शुरू किया
आई आई टी और आई आई एम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के 60 से अधिक मेंटर्स के साथ एम ओ यू पर साइन
Publish Date: Wed, 08 Apr 2026 (12:16 IST)
Updated Date: Wed, 08 Apr 2026 (12:19 IST)
इंदौर। सेंट्रल इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, अरिहंत कॉलेज द्वारा समर्थित कासलीवाल स्टार्टअप इन्क्यूबेशन फाउंडेशन ने आई आई टी और आई आई एम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के 60 से अधिक मेंटर्स के साथ एम ओ यू पर साइन किए।
सक्षमी एक संरचित इन्क्यूबेशन प्रोग्राम है, जो स्टार्टअप्स को आइडिया स्टेज से लेकर निवेश के लिए तैयार होने तक सहयोग प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किया गया है। इस प्रोग्राम का मुख्य फोकस एग्री, फूड और हेल्थ टेक जैसे अनंत संभावनाओं वाले क्षेत्रों पर है।
कासलीवाल स्टार्टअप इन्क्यूबेशन फाउंडेशन ने केंद्रीय स्तर पर इस प्रकार का व्यापक और संरचित कोहोर्ट-आधारित कार्यक्रम लॉन्च कर एक नई मिसाल कायम की है, जिसका उद्देश्य प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप्स को एक व्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से विकसित और स्केल करना है।
शुभारंभ के अवसर पर श्री एस.एन. मंडलोई, श्री गौरव गोयल, श्री विजय चौरें, श्री नवीन खंडेलवाल, श्री अशोक सुयाल, डॉ. राजबीर सिंह, डॉ. अनीता क्षेत्री, श्रीमती अंकिता नेमा, श्री विवेक अस्थाना, श्री अतुल जैन, सीए मंगेश काकरे, श्री आयुष सोनी एवं श्री ऋषभ पाटीदार जैसे विशेषज्ञों ने उद्यमिता और मेंटरशिप पर अपने महत्वपूर्ण विचार साझा किए।
मेंटर्स एवं विषय विशेषज्ञों का सम्मान अरिहंत कॉलेज के चेयरमैन श्री जयंन्त कासलीवाल, सेक्रेटरी श्री कुणाल कासलीवाल, सीईओ डॉ. कविता कासलीवाल कोठारी एवं प्राचार्य डॉ. विवेक कापरे द्वारा मोमेंटो एवं सैपलिंग के साथ किया गया।
इस पहल के माध्यम से KSIF का उद्देश्य मध्य भारत को एक सशक्त स्टार्टअप हब के रूप में स्थापित करना तथा युवाओं में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है।
वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Wed, 08 Apr 2026 (12:16 IST)
Updated Date: Wed, 08 Apr 2026 (12:19 IST)