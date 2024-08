Chief Minister Yadav participated in the Janmashtami programme in Indore : जन्माष्टमी के एक दिन पहले, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार को इंदौर में भगवान कृष्ण और राधा की वेश-भूषा में एक पंडाल के नीचे जुटे करीब 5000 बच्चों के साथ इस पर्व के उत्साह में डूबे दिखाई दिए।