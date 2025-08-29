Hanuman Chalisa

40 हजार के इनामी लव जिहाद और दुष्कर्म के आरोपी पार्षद अनवर कादरी का सरेंडर, हुलिया बदलकर पहुंचा, अब रिमांड पर

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 (16:16 IST)
इंदौर में लव जिहाद मामले के आरोपी पार्षद अनवर कादरी ने जिला कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। उस पर 40 हजार रुपए का इनाम था। पुलिस उसकी संपत्ति जब्त करने वाली थी। अनवर पर हिंदू युवतियों से दुष्कर्म करवाने और लव जिहाद के आरोपियों को फंडिंग करने का आरोप है। अधिकारियों ने बताया कि पार्षद के खिलाफ विभिन्न थानों में 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

बता दें कि अनवर पर आरोप है कि उसने हिंदू युवतियों से दुष्कर्म करवाया और लव जिहाद के आरोपियों को फंडिंग की। बाणगंगा थाना क्षेत्र में उसके खिलाफ दो मामले दर्ज हैं। पुलिस उसकी बेटी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। लव जिहाद के लिए फंडिंग करने वाले कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी ढाई माह के बाद जिला कोर्ट में पेश हुआ। कोर्ट ने आठ दिन के रिमांड पर उसे पुलिस थाने को सौंप दिया है। कोर्ट से बाणगंगा पुलिस उसे ले गई। अब उससे फंडिंग के मामले में पूछताछ की जाएगी और पूर्व में गिरफ्तार हुए दो आरोपियों से उसका सामना भी कराया जा सकता है।

लंबे समय से था फरार : अनवर कादरी उर्फ अनवर डकैत लंबे समय से फरार था। बाणगंगा और सदर बाजार पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस के अनुसार, दुष्कर्म और लव जिहाद के आरोपी अल्ताफ खान और साहिल ने अनवर का नाम लिया था। हिंदू युवतियों से दुष्कर्म करने वाले इन दोनों आरोपियों को अनवर ने 3 लाख रुपए देकर कहा था कि उनसे शादी करो और अनैतिक कारोबार में शामिल करो। आरोपियों ने पुलिस को यह भी बताया कि वे अनवर से मुस्लिम समुदाय के कार्यक्रमों में मिलते थे।

क्‍या है पूरा मामला : लव जिहाद के लिए मुस्लिम युवकों का वित्त पोषक पार्षद अनवर कादरी उर्फ अनवर डकैत ने जिला कोर्ट में आत्म समर्पण कर दिया है। बता दें कि बाणगंगा और सदर बाजार पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। बाणगंगा पुलिस के अनुसार अनवर पुत्र मोहम्मद असलम कादरी का नाम दुष्कर्म और लव जिहाद के आरोपी अल्ताफ खान और साहिल ने लिया था। हिंदू युवतियों से दुष्कर्म करने वाले इन दोनों आरोपियों को अनवर ने 3 लाख रुपए देकर कहा था कि उनसे शादी करो और अनैतिक कारोबार में शामिल करो। आरोपियों की अनवर से मुस्लिम समुदाय के कार्यक्रमों में मुलाकात होती थी।
