मिसिंग श्रद्धा तिवारी के पिता ने उसे खोजने के लिए लिया टोटके का सहारा, सोनम के पिता ने भी किया था ये काम

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, गुरुवार, 28 अगस्त 2025 (14:49 IST)
इंदौर में BBA फाइनल ईयर की 21 साल की छात्रा श्रद्धा तिवारी 5 दिनों से लापता है। श्रद्धा लगभग 2 बजे अपने घर से निकली थी और इंदौर के लोटस चौराहे के पास से अचानक गायब हो गई। चौंकाने वाली बात यह है कि श्रद्धा अपना मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ गई है, जिससे उसके बारे में कोई संपर्क या सुराग नहीं मिल पा रहा है।
ALSO READ: पहले अर्चना तिवारी, फिर निकिता लोधी, अब श्रद्धा तिवारी, आखिर कहां गायब हो रहीं प्रदेश की बेटियां, सबसे ज्‍यादा इंदौर में
अब इंदौर में स्‍थित उसके घर पर उसके परिजनों की उसकी उल्‍टी तस्‍वीर लटकाई है। यह टोटका परिजनों ने इसलिए किया है कि वो वापस लौट आए। बता दें कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी केस के दौरान सोनम के पिता ने भी एक ज्‍योतिष के कहने पर बेटी की तस्‍वीर को उल्‍टा कर के टांगा था। अब यह टोटका श्रद्धा के परिजनों ने किया है।

श्रद्धा के पिता ने किया ये काम : मध्य प्रदेश में एक के बाद एक युवतियों के मिसिंग होने के मामले सामने आ रहे हैं। परेशान परिजन बेटियों को खोजने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इंदौर में बीते पांच दिन से मिसिंग श्रद्धा तिवारी के पिता ने उसे खोजने के लिए अब 'टोटके' का सहारा लिया है। उन्होंने घर के दरवाजे पर बेटी की 'तस्वीर को उल्टा' लटकाया है। बता दें कि सोनम रघुवंशी के पिता ने भी यह टोटका किया था। श्रद्धा के पिता अनिल तिवारी ने अपनी बेटी की सुरक्षित घर वापसी के लिए अब टोटके का सहारा लिया है। उन्होंने ठीक सोनम रघुवंशी के परिजन की तरह अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाएं तरफ बेटी श्रद्धा की तस्वीर को उल्टा लटकाया है। अनिल तिवारी का कहना है कि वे इन सब पर विश्वास नहीं करते, लेकिन बुजुर्गों ने कहा तो उन्होंने ऐसा कर लिया है।

51 हजार का ईनाम भी रखा : मिसिंग श्रद्धा तिवारी के पिता अनिल तिवारी और परिजन को बेटी की चिंता खाए जा रही है। पिता किसी भी शर्त पर बेटी की सुरक्षित घर वापसी चाहते हैं। उन्होंने मीडिया के सामने घोषणा करते हुए कहा है कि उनकी बेटी का पता बताने वाले को उनकी बेटी मिल जाने पर 51 हजार रुपए की राशि ईनाम के रूप में देंगे। बता दें कि श्रद्धा दोपहर में घर से निकली और लोटस चौराहे के पास अचानक गायब हो गई थी। वह अपन मोबाइल घर पर छोड़कर गई है।

CCTV में दिखी श्रद्धा, युवक ने दिया बैग: इधर पुलिस श्रद्धा तिवारी को तलाशने के लिए हर तरह के प्रयास कर रही है। 24 घंटे परिजन को लेकर हर संभावित प्वाइंट पर पहुंच रही है। इधर पुलिस को एक दुकान के सीसीटीवी फुटेज में श्रद्धा तिवारी एक लोकेशन पर दिखी है। इसमें उसे एक युवक बैग देते हुए नजर आ रहा है, जिसे लेकर श्रद्धा वहा से चली गई थी। युवक कौन है, बैग में क्या था? इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है।
रिपोर्ट : नवीन रांगियाल

