Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ट्रंप टैरिफ पर क्या है बाबा रामदेव का रामबाण इलाज?

Advertiesment
हमें फॉलो करें baba ramdev

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 28 अगस्त 2025 (14:44 IST)
Baba Ramdev on Trump Tariff : भारत पर अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50 फीसदी टैरिफ से दुनियाभर में बवाल मचा हुआ है। भारत पर भारी भरकम टैरिफ की हर कोई आलोचना कर रहा है। इस बीच योग गुरु रामदेव ने भी भारतीयों को ट्रंप टैरिफ का रामबाण इलाज बताया है। ALSO READ: भारत पर परमाणु बम गिराओ, ट्रंप को मार डालो, अमेरिका के कैथोलिक स्कूल में गोलीबारी करने वाले हमलावर के हथियार पर लिखे थे खतरनाक संदेश
 
बाबा रामदेव ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए अमेरिकी टैरिफ को राजनीतिक धौंस, गुंडागर्दी और तानाशाही करार दिया। उन्होंने भारतीयों से अमेरिकी कंपनियों और ब्रांडों का बहिष्कार करने का आग्रह किया है।
 
उन्होंने कहा कि पेप्सी, कोका-कोला, सबवे, केएफसी या मैकडॉनल्ड्स के काउंटरों पर एक भी भारतीय नहीं दिखना चाहिए। इसका व्यापक बहिष्कार होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ, तो अमेरिका में अराजकता फैल जाएगी। ALSO READ: व्हाइट हाउस के सलाहकार ने बताया, भारत को कैसे मिलेगी ट्रंप टैरिफ से राहत?
 
रामदेव ने कहा कि इससे अमेरिका में मुद्रास्फीति इस हद तक बढ़ जाएगी कि खुद ट्रंप को ये टैरिफ वापस लेने पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने भारत के खिलाफ जाकर एक बड़ी भूल की है।
 
गौरतलब है कि ट्रंप ने भारत पर पहले 25 फीसदी टैरिफ लगाया था। हालांकि इस पर उनका जी नहीं भरा तो रूस के तेल खरीदी के बहाने उन्होंने भारत पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। इस तरह 27 अगस्त से भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया जा रहा है। 
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

भारत पर परमाणु बम गिराओ, ट्रंप को मार डालो, अमेरिका के कैथोलिक स्कूल में गोलीबारी करने वाले हमलावर के हथियार पर लिखे थे खतरनाक संदेश

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels