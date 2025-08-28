ट्रंप टैरिफ पर क्या है बाबा रामदेव का रामबाण इलाज?

नई दिल्ली , गुरुवार, 28 अगस्त 2025

बाबा रामदेव ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए अमेरिकी टैरिफ को राजनीतिक धौंस, गुंडागर्दी और तानाशाही करार दिया। उन्होंने भारतीयों से अमेरिकी कंपनियों और ब्रांडों का बहिष्कार करने का आग्रह किया है।

रामदेव ने कहा कि इससे अमेरिका में मुद्रास्फीति इस हद तक बढ़ जाएगी कि खुद ट्रंप को ये टैरिफ वापस लेने पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने भारत के खिलाफ जाकर एक बड़ी भूल की है।

गौरतलब है कि ट्रंप ने भारत पर पहले 25 फीसदी टैरिफ लगाया था। हालांकि इस पर उनका जी नहीं भरा तो रूस के तेल खरीदी के बहाने उन्होंने भारत पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। इस तरह 27 अगस्त से भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया जा रहा है।

edited by : Nrapendra Gupta