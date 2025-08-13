आंगनबाड़ी केंद्र में कर रहे थे नशा, विरोध पर बदमाशों ने की पत्रकार पर चाकू से हमले की कोशिश

Drunken miscreants attack journalist: इंदौर (Indore) में मंगलवार देर रात आंगनबाड़ी केंद्र (Anganwadi centre) के भीतर नशा किए जाने के विरोध पर बदमाशों ने एक पत्रकार (journalist) से मारपीट की और उस पर चाकू से हमले की कोशिश भी की जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि अंग्रेजी के एक राष्ट्रीय दैनिक के स्थानीय संवाददाता सागर चौकसे जब काम के बाद अपने घर लौटे तो उनके घर के पास स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में कुछ बदमाश शराब पी रहे थे। उन्होंने बताया कि चौकसे ने जब बदमाशों को आंगनबाड़ी केंद्र में नशा करने से टोका तो वे गाली-गलौज करते हुए विवाद पर उतारू हो गए और शराब पीने के लिए उनसे धन मांगने लगे।
परदेशीपुरा पुलिस थाने के प्रभारी आरडी कानवा ने बताया कि पत्रकार की शिकायत पर शुभम चौकसे, कुणाल पवार और उनके साथी बदमाशों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के संबद्ध प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है। घटना को लेकर शहर के पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त है। कई पत्रकार पुलिस थाने पहुंचे और घटना पर विरोध दर्ज कराते हुए बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta