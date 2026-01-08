rashifal-2026

विमान में बिगड़ी मासूम की तबियत, इंदौर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, नहीं बची जान

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

इंदौर , गुरुवार, 8 जनवरी 2026 (10:46 IST)
Indore news in hindi : जयपुर से बेंगलुरु जा रही एयर इंडिया की उड़ान में एक साल के बच्चे की तबियत खराब होने के बाद विमान में डॉक्टर ने सीपीआर दिया। विमान की इंदौर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। हालांकि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
 
बताया जा रहा है कि जयपुर से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही 1 साल के बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई। फ्लाइट की इंदौर में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। एयरपोर्ट पर मौजूद डॉक्टरों की टीम ने बच्चे का प्राथमिक इलाज किया और उसे नजदीकी अस्पताल ले गए लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
 
एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट ने मंगलवार की शाम 5.30 बजे जयपुर से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरी थी। विमान को रात 8.10 पर बेंगलुरु पहुंचना था। उड़ान भरने के दौरान कुछ देर बाद ही फ्लाइट में मौजूद 1 साल के बच्चे की तबीयत खराब हो गई। परिजन ने तुरंत एयर होस्टेस को इसकी सूचना दी।
 
इंदौर एयरपोर्ट डायरेक्टर सुनील मग्गीरवार ने बताया कि फ्लाइट में एक साल के बच्चे मोहम्मद अबरार की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। फ्लाइट के लैंड होते ही उसमें मौजूद एक साल के बच्चे को डॉक्टरों की टीम ने एयरपोर्ट पर ही सीपीआर दिया लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। बच्चे को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
