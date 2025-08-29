Biodata Maker

अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया मुहिम के तहत कुष्ठ आश्रम में गणेश स्थापना

हमें फॉलो करें Ganesh installation in leprosy ashram

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 (22:53 IST)
Ganesh installation in leprosy ashram: आध्यात्मिक गुरु कृष्णा गुरुजी ने सातवें वर्ष गणेश आरती को मानव सेवा से जोड़ने की कड़ी में गणेश स्थापना कुष्ठ रोगियों के साथ कुष्ठ सेवा सदन डॉक्टर कॉलोनी (नंदानगर) में की गई। आश्रम में अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक गुरु कृष्णा गुरुजी के सानिध्य में पूजा पाठ गणपति स्थापना की गई।
 
विघ्नहर्ता 2025 प्रथम विघ्नहर्ता सम्मान जसंता बाई को कुष्ठ रोगी होते हुई भी सबकी देखभाल के लिए दिया गया। 
कुष्ठ रोगियों की जरूरत थी फ्रिज, जो उनकी दवा और सब्जियों को सुरक्षित रखने के काम आता था, वह खराब हो गया। नया फ्रिज कृष्णा गुरुजी सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दिया गया। 
 
कुष्ठ रोगियों के साथ आरती के बाद कृष्णा गुरुजी ने कहा कि गणेश आरती स्वयं कहती है अंधों की आंख बनें, नेत्र दान से कुष्ठ रोगियों की सेवा करें। कृष्णा गुरुजी गणेशोत्सव के ‍शेष दिनों में अपनी सेवा से किसी के विघ्न दूर करने वाले विघ्नहर्ता के घर जाकर उन्हें प्रतिदिन सम्मानित करेंगे। कृष्णा गुरुजी सोशल वेलफेयर सोसाइटी के अनिल कुमार, ज्योति दवे, पिंकू यादव समेत अन्य गणमान्य लोग इस अवसर पर उपस्थित थे। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

