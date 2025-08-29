ganesh chaturthi

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






सार्थक के लिए घर से भागी, लेकिन करण से कर ली शादी, इंदौर की श्रद्धा तिवारी के अजब प्रेम की गजब कहानी

Advertiesment
हमें फॉलो करें shradhha tiwari

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 (18:23 IST)
अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्‍म के बारे में आपने सुना ही होगा, लेकिन ऐसी गजब प्रेम कहानियां असल जिंदगी में भी घट रही हैं। दरअसल, इंदौर की श्रद्धा तिवारी नाम की युवती पिछले 5 दिनों से लापता थी। शुक्रवार को वो इंदौर के एमआईजी थाना पहुंची लेकिन अपने पति करण योगी के साथ। बता दें कि शुक्रवार को श्रद्धा तिवारी अपने पति के साथ एमआईजी थाने पहुंची। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि श्रद्धा ने मंदसौर के मंदिर में करण योगी से शादी कर ली।

पुलिस जानकारी में सामने आया कि गुरुवार देर रात पता चला था कि श्रद्धा मंदसौर में है और उसने अपने माता-पिता से संपर्क किया। शुरुआती जांच में सामने आया था कि घरवालों की डांट से नाराज होकर वह घर छोड़कर चली गई थी।

भागी सार्थक के लिए, शादी की करण से : श्रद्धा के पिता अनिल तिवारी ने कहा कि बेटी किसी और के लिए घर से गई थी, लेकिन बीच में किसी और की एंट्री हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि बेटी को फंसाया गया है और मामले की गहन जांच होनी चाहिए। अनिल तिवारी ने यह भी कहा कि यदि बेटी दस दिन बाद किसी युवक से शादी करने की इच्छा जताती है, तो वे धूमधाम से शादी करेंगे।

क्‍या कहा पुलिस ने : एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि श्रद्धा ने मंदसौर के एक मंदिर में करण योगी नामक युवक से शादी की है। दोनों पहले से एक-दूसरे को जानते थे। वहीं, एमआईजी टीआई सीबी सिंह के अनुसार श्रद्धा का अफेयर सार्थक गेहलोत से था। 23 अगस्त को सार्थक ने उसे रेलवे स्टेशन बुलाया था, लेकिन जब वह नहीं आया तो श्रद्धा गुस्से में ट्रेन से रतलाम चली गई। वहां उसने ट्रेन से कूदने का प्रयास किया, लेकिन संयोग से उसी ट्रेन में उसका परिचित करण योगी मिल गया। करण ने श्रद्धा को समझाया और दोनों खरगोन, महेश्वर होते हुए मंदिर में शादी के लिए पहुंचे। शादी के बाद करण उसे अपने घर पालिया ले गया, लेकिन परिवार ने स्वीकार नहीं किया। इसके बाद दोनों मंदसौर चले गए। वहीं से श्रद्धा ने अपने पिता को फोन किया और रजिस्टर्ड मैरिज के लिए दस्तावेज मांगे। इसके बाद पिता उसे इंदौर लेकर आ गए।
Edited By: Navin Rangiyal 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Weather Update : उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर, 5 लोगों की मौत, कई अन्य लापता

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels