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मोनालिसा-फरमान की शादी पर हिन्दू संगठन की एंट्री, मां-बाप से मिलकर जानेंगे हकीकत, कपल ने बताया जान को खतरा

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Hindu Organization Intervenes in Monalisa and Farman Wedding
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sat, 14 Mar 2026 (13:25 IST) Updated Date: Sat, 14 Mar 2026 (13:30 IST)
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कुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा की बॉयफ्रेंड फरमान के साथ हुई शादी ने विवाद खडा कर दिया है। कोई इसे लव जिहाद बता रहा है तो कोई कुछ। हालांकि मोनालिसा ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर फरमान से शादी की है।
अब इस विवाद में हिंदू संगठनों की एंट्री हो गई है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्‍यों ने इसे लेकर सख्त आपत्ति जताई है। पदाधिकारी जल्द ही परिजन से मिलेंगे और हकीकत जानेंगे कि आखिर इस शादी के पीछे क्‍या वजह है।
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बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ 'वायरल गर्ल' मोनालिसा ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान से केरल के मंदिर में शादी कर ली है। मोनालिसा ने परिवार की इच्छा के खिलाफ जाकर यह शादी की है। अब इस मामले में हिन्दू संगठनों की एंट्री हो गई है।

पहले परिवार से मिलेंगे फिर लेंगे फैसला : शादी की खबर सामने आने के बाद अब इस पर विभिन्न संगठनों की प्रतिक्रियाएं दी हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सवाल उठाए हैं और कहा है कि वे जल्द ही मोनालिसा के परिजनों से मुलाकात करेंगे। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि परिवार से चर्चा करने के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी।
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कौन है मोनालिसा, कैसे आई थी सुर्खियों में : दरअसल, प्रयागराज महाकुंभ के दौरान मोनालिसा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इसके बाद वह अचानक सुर्खियों में आ गई थीं और देशभर में लोग उन्हें पहचानने लगे थे। सोशल मीडिया पर मिली लोकप्रियता के बाद उनका नाम कई कार्यक्रमों और चर्चाओं में सामने आया था।
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मोनालिसा की जान को खतरा : शादी की खबर सामने आने के बाद मोनालिसा ने यह भी कहा है कि उन्हें अपने ही परिवार से जान का खतरा है। इसी वजह से उन्होंने केरल पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी। वहां पर प्रशासन की ओर से उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। बताया जा रहा है कि मोनालिसा के पिता भी उनसे मिलने गए थे, लेकिन मुलाकात के बाद वे वापस लौट आए।
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क्‍या कहा वीएचपी ने : इस मामले में विश्व हिंदू परिषद के इंदौर विभाग के पदाधिकारी संतोष शर्मा ने बताया कि संगठन इस मामले को गंभीरता से देख रहा है। उनका कहना है कि इस विषय को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं इसलिए पहले परिवार से चर्चा की जाएगी। संतोष शर्मा ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हमेशा सनातन समाज के लोगों के साथ खड़े रहते हैं। यदि परिवार को किसी तरह की मदद की जरूरत होती है तो संगठन उनके साथ रहेगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही संगठन के पदाधिकारी मोनालिसा के परिजनों से मुलाकात करेंगे और पूरे मामले की जानकारी लेंगे।
Edited By: Naveen R Rangiyal

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