Indore : किन्‍नर मामले में पुलिस ने तेज की कार्रवाई, 3 मुख्य आरोपियों पर 30 हजार का इनाम घोषित

Indore Kinnar dispute case

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

इंदौर (मध्यप्रदेश) , रविवार, 19 अक्टूबर 2025 (18:48 IST)
Kinnar dispute case : इंदौर के चर्चित किन्नर विवाद मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इस सनसनीखेज घटना में फरार चल रहे तीनों मुख्य आरोपियों पर पुलिस ने नकद इनाम घोषित किया है। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर डीसीपी जोन 4 ने तीनों फरार आरोपियों पंकज जैन, अक्षय कुमायूं और राजा हाशमी की गिरफ्तारी में मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति को इनाम देने की घोषणा की है। यदि कोई व्यक्ति ऐसी सूचना देता है तो उसे 10 हजार रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। इस घटना से पूरे शहर में हड़कंप मच गया था।
 
खबरों के अनुसार, किन्‍नर विवाद मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इस सनसनीखेज घटना में फरार चल रहे तीनों मुख्य आरोपियों पर पुलिस ने नकद इनाम घोषित किया है। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर डीसीपी जोन 4 ने तीनों फरार आरोपियों पंकज जैन, अक्षय कुमायूं और राजा हाशमी की गिरफ्तारी में मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति को इनाम देने की घोषणा की है।
यदि कोई व्यक्ति ऐसी सूचना देता है तो उसे 10 हजार रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। दरअसल, कुछ दिन पहले पंढरीनाथ क्षेत्र में रहने वाले 24 किन्नरों ने एक साथ जहरीला पदार्थ पी लिया था। कई किन्नरों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
 
प्रारंभिक जांच में सामने आया था कि इन आरोपियों ने किन्नरों को लगातार ब्लैकमेल और धमकाकर परेशान किया था। घटना के बाद पुलिस ने किन्नर सपना हाजी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीनों आरोपी अब भी फरार हैं। पुलिस की कई टीमें लगातार शहर के अलग-अलग ठिकानों पर दबिश दे रही हैं, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।
बीते कुछ महीनों से संपत्ति को लेकर पायल गुरु और सीमा गुरु के बीच विवाद चल रहा था। इस विवाद के चलते दोनों के गुटों के बीच कई बार झगड़े भी हुए थे। ये मामला पुलिस तक भी पहुंचा था और इसको लेकर एक एक विशेष जांच दल (SIT) भी बनाई थी।
Edited By : Chetan Gour
(File Photo) 

