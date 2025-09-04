Festival Posters

Weather Update : इंदौर में मानसून मेहरबान, रातभर हुई बारिश, स्कूलों में अवकाश घोषित

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

इंदौर (मध्यप्रदेश) , गुरुवार, 4 सितम्बर 2025 (11:28 IST)
Indore Weather Update News : इंदौर में मानसून मेहरबान नजर आ रहा है। बुधवार शाम से सुबह तक लगातार बारिश हुई। पिछले 12 घंटों में शहर में करीब 4 इंच वर्षा रिकॉर्ड की गई है। भारी बारिश को देखते हुए कई स्कूल प्रबंधन ने बच्चों की छुट्टी घोषित कर दी है। भारी बारिश के चलते कई क्षेत्रों में जल जमाव हो गया है। बढ़ते जल स्तर के चलते सुबह 7 बजे यशवंत सागर का एक गेट और खोला गया। कुल 2 गेट खुले हुए हैं। शहर के सिरपुर तालाब में भी पानी का स्तर बढ़ गया है। शहर में अगले 2-3 दिन तेज वर्षा का अनुमान जताया गया है।

खबरों के अनुसार, इंदौर में बुधवार शाम से सुबह तक लगातार बारिश हुई। पिछले 12 घंटों में शहर में करीब 4 इंच वर्षा रिकॉर्ड की गई है। भारी बारिश को देखते हुए कई स्कूल प्रबंधन ने बच्चों की छुट्टी घोषित कर दी है। लगातार हो रही बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। बढ़ते जल स्तर के चलते सुबह 7 बजे यशवंत सागर का एक गेट और खोला गया। कुल 2 गेट खुले हुए हैं।
शहर के सिरपुर तालाब में भी पानी का स्तर बढ़ गया है। शहर में अगले 2-3 दिन तेज वर्षा का अनुमान जताया गया है। इस सीजन में अब तक 25 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है। इंदौर में सीजन का औसत वर्षा कोटा 38 इंच माना जाता है। इस लिहाज से अभी लगभग 13 इंच बारिश की और आवश्यकता है। उम्मीद है कि औसत कोटा पूरा हो सकता है।
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, अगले दो से तीन दिन तक तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। 31 अगस्त तक इंदौर में 620.7 मिलीमीटर (24. 5 इंच) बारिश हुई है। बारिश के चलते शहर की यातायात व्यवस्था भी पूरी तरह अस्त-व्यस्त रही। कई जगह वाहन बंद हो गए और लोगों को गाड़ियों को धक्का लगाकर निकालना पड़ा। इस बारिश ने एक बार फिर इंदौर की निचली बस्तियों और मुख्य सड़कों को जलमग्न कर दिया।
Edited By : Chetan Gour

