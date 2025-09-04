Weather Update : इंदौर में मानसून मेहरबान, रातभर हुई बारिश, स्कूलों में अवकाश घोषित

Indore Weather Update News : इंदौर में मानसून मेहरबान नजर आ रहा है। बुधवार शाम से सुबह तक लगातार बारिश हुई। पिछले 12 घंटों में शहर में करीब 4 इंच वर्षा रिकॉर्ड की गई है। भारी बारिश को देखते हुए कई स्कूल प्रबंधन ने बच्चों की छुट्टी घोषित कर दी है। भारी बारिश के चलते कई क्षेत्रों में जल जमाव हो गया है। बढ़ते जल स्तर के चलते सुबह 7 बजे यशवंत सागर का एक गेट और खोला गया। कुल 2 गेट खुले हुए हैं। शहर के सिरपुर तालाब में भी पानी का स्तर बढ़ गया है। शहर में अगले 2-3 दिन तेज वर्षा का अनुमान जताया गया है।



