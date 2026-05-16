Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






इंदौर में प्लास्टिक दाना बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग, आसपास का इलाका खाली कराया, 7 दमकल वाहन मौके पर

Advertiesment
Indore News
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Sat, 16 May 2026 (14:07 IST) Updated Date: Sat, 16 May 2026 (14:13 IST)
google-news
इंदौर के धार रोड स्थित प्लास्टिक का दाना बनाने वाली फैक्ट्री डीयू ड्रॉप एरिगेशन में शनिवार सुबह करीब 7 बजे आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसका काला धुआं और गुब्बार कई किलोमीटर दूर से देखा गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश करती रही।

सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत घटनास्थल पर रवाना की गईं। वर्तमान में आग को देखते हुए दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर तैनात हैं और लगातार पानी की बौछार कर रही हैं। दमकल कर्मी जान जोखिम में डालकर लगातार मशक्कत कर रहे हैं, परंतु अभी तक आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका था और वह रह-रहकर धधक रही है।

आसपास का क्षेत्र खाली करवाया गया : आग किस वजह से लगी, इसके वास्तविक कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। एहतियात बरतते हुए पुलिस और प्रशासन ने सूझबूझ दिखाई और सबसे पहले कारखाने के आसपास के पूरे रिहायशी और कमर्शियल क्षेत्र को पूरी तरह से खाली करवा लिया है ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि को टाला जा सके। मौके पर पुलिस बल और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी स्थिति को संभालने के लिए मुस्तैद हैं।

कच्चा माल जलकर खाक हुआ : शुरुआती इनपुट्स के मुताबिक कारखाने के भीतर रखा हुआ कीमती सामान और कच्चा माल जलकर पूरी तरह से खाक होने की आशंका जताई जा रही है। राहत की बात यह है कि इस आपदा में अब तक किसी भी व्यक्ति के घायल होने या हताहत होने की कोई खबर नहीं है।
Edited By: Naveen R Rangiyal

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

भारतीय नौसेना के लिए जर्मन पनडुब्बियां, जो मुंबई में बनेंगी

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels