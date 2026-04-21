इंदौर के मांगलिया में भीषण आग, लाखों लीटर पेट्रोल-डीजल होने से पूरे क्षेत्र में अलर्ट, जाम हुआ ट्रैफिक

Publish Date: Tue, 21 Apr 2026 (18:57 IST)
Updated Date: Tue, 21 Apr 2026 (19:01 IST)
इंदौर के मांगलिया स्थित तेल डिपो के ठीक सामने आज भीषण आगजनी की घटना हुई। सात्विक विहार के सामने लगी इस आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी भयानक है कि इसकी लपटें दूर-दूर तक दिखाई दे रही हैं और इसने आसपास की दुकानों और घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया है।
मांगलिया डिपो क्षेत्र में हजारों लीटर पेट्रोल और डीजल का भंडारण रहता है, जिसके कारण प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीमें बेहद सतर्कता बरत रही हैं। आग लगने के बाद पिछले एक घंटे से दमकल विभाग की टीमें लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। सुरक्षा की दृष्टि से डिपो के आसपास के सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है।
घटना के कारण मुख्य मार्ग पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है। प्रशासन ने तेल से भरे उन टैंकरों को भी डिपो के बाहर ही रोक दिया है, जो अंदर जाने या बाहर निकलने वाले थे। टैंकरों की लंबी कतार लगने और आग के फैलाव को देखते हुए क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है।
आग की तीव्रता और डिपो की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने तत्काल कदम उठाते हुए आसपास के घरों में रहने वाले लोगों को बाहर निकाल लिया है। सभी रहवासियों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि को रोका जा सके।
Edited By: Naveen R Rangiyal
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