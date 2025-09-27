Hanuman Chalisa

राष्ट्रीय योगासन स्पर्धा में निर्णायक होंगी प्रियंका पटेल

इंदौर , शनिवार, 27 सितम्बर 2025 (16:57 IST)
National Yogasana Competition : योगासन खेलों के विकास में अपना सक्रिय योगदान देने वाली इंदौर की प्रियंका पटेल को आगामी जूनियर एवं सीनियर नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के लिए निर्णायक नियुक्त किया गया है। मध्यप्रदेश से 3 लोगों का चयन हुआ है, उनमें एक प्रियंका पटेल हैं। प्रियंका योगा टीचर है। वे लंबे समय से योग सीखा रही है। कई सेमिनार्स और योग प्रशिक्षण का हिस्सा रही हैं। पुरुष एवं महिला वर्ग में होने वाली यह स्पर्धा 28 सितंबर से एक अक्टूबर तक आंध्र प्रदेश के शहर विजयवाड़ा में आयोजित होगी।

प्रियंका पटेल ने हाल ही में एनआईएस पटियाला में योगासन भारत द्वारा आयोजित राष्ट्रीय योगासन जजेस ट्रेनिंग प्रोग्राम (लेवल कोर्स) को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। प्रियंका लंबे समय से योगासन खेलों से जुड़ी हुई हैं और खेलो एमपी, अस्मिता खेलो इंडिया महिला लीग, राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में जज की भूमिका निभा चुकी हैं।

प्रियंका का कहना है कि योग एक अद्भुत उर्जा है, इसका अनुभव उन्‍हें 2 साल में ही हो गया था। योग के कई मानसिक और शारीरिक फायदे हैं। योग में अनुशासन और आहार दोनों बेहद जरूरी है। इसे अपनाने के बाद जो अनुभव हुए उसको बयान करना बेहद मुश्किल है।
पोस्‍ट कोविड बीमारियों को प्रियंका ‘योग’ से दे रहीं मात, अब तक सैकड़ों लोगों को सिखा चुकी, पहले ‘हॉबी’ था, अब योग बन गया ‘पैशन’
प्रियंका कहती हैं कि योगा उनकी हॉबी है, लेकिन अब पैशन बन चुका है। इसके बगैर उनकी खुद की दिनचर्या अधूरी है। योगाभ्‍यास के लिए वे सुबह 5 बजे उठ जाती हैं, इसके बाद कई प्रोफेशनल्‍स को योग का ऑनलाइन प्रशिक्षण देती हैं।

प्रियंका ने देवी अहिल्‍या विश्‍वविद्यालय इंदौर से सर्टिफिकेट इन योगा किया। इसके बाद योगिक थैरेपी में पोस्‍ट ग्रेज्‍युएट डिप्‍लोमा किया और फिर योगा में मास्‍टर डिग्री ली है।

