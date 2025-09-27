राष्ट्रीय योगासन स्पर्धा में निर्णायक होंगी प्रियंका पटेल

प्रियंका का कहना है कि योग एक अद्भुत उर्जा है, इसका अनुभव उन्‍हें 2 साल में ही हो गया था। योग के कई मानसिक और शारीरिक फायदे हैं। योग में अनुशासन और आहार दोनों बेहद जरूरी है। इसे अपनाने के बाद जो अनुभव हुए उसको बयान करना बेहद मुश्किल है।प्रियंका कहती हैं कि योगा उनकी हॉबी है, लेकिन अब पैशन बन चुका है। इसके बगैर उनकी खुद की दिनचर्या अधूरी है। योगाभ्‍यास के लिए वे सुबह 5 बजे उठ जाती हैं, इसके बाद कई प्रोफेशनल्‍स को योग का ऑनलाइन प्रशिक्षण देती हैं।