इंदौर में MBA छात्रा की सनसनीखेज हत्या, बॉयफ्रेंड के रूम में नग्न हालत में मिला शव, Whatsapp पर वीडियो भी मिला

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शनिवार, 14 फ़रवरी 2026 (11:14 IST)
इंदौर में 24 साल की MBA छात्रा की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। उसका शव उस के बॉयफ्रेंड के रूम में नग्न हालत में मिला है। बताया जा रहा है कि युवती का अश्लील वीडियो भी एक Whatsapp ग्रुप में भेजा गया था। बॉयफ्रेंड फरार है। पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है।

बता दें कि इंदौर में 24 वर्षीय MBA छात्रा का decomposed शव उसके क्लासमेट और कथित प्रेमी पियूष धनोतिया के किराए के घर से मिला। मंगलवार से लापता छात्रा की गला दबाकर हत्या की आशंका है। उसी रात उसके फोन से एक आपत्तिजनक वीडियो ग्रुप में भेजा गया था। आरोपी फरार है, पुलिस जांच जारी है। छात्रा का नग्न शव पूरी तरह से सड़ा हुआ मिला है। उसके सहपाठी के किराए के मकान में मिला था। छात्रा के गले पर रस्सी के निशान पाए गए, जिससे स्पष्ट होता है कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी। हत्या के समय छात्रा के फोन से कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में उसका आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया गया था।

हत्या के समय के आसपास छात्रा के फोन से कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में एक सेक्सुअल वीडियो पोस्ट किया गया था, जिसमें उसका चेहरा तो दिख रहा था, लेकिन दूसरे व्यक्ति का चेहरा इमोजी से ढका हुआ था। अधिकारियों को संदेह है कि वीडियो में दिख रहा दूसरा व्यक्ति वही सहपाठी है जिसके घर में शव मिला था और जो उसका कथित प्रेमी भी था।

बता दें कि मंगलवार को सांवेर रोड स्थित एक संस्थान में एमबीए प्रथम वर्ष की छात्रा अपने पिता के साथ अपना जन्म प्रमाण पत्र ठीक करवाने गई थी। उसी शाम, उसने अपने परिवार को बताया कि वह अपने सहपाठी पीयूष धनोतिया के साथ जन्मदिन की पार्टी में जा रही है और रात 11 बजे तक लौट आएगी। पर वह कभी वापस नहीं लौटी। उसी रात, आपत्तिजनक वीडियो कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट किया गया था।

कॉलेज प्रबंधन ने वीडियो हटा दिया और अगले दिन, बुधवार को उसके पिता से संपर्क किया। उन्होंने उन्हें वीडियो के बारे में सूचित किया और साथ ही यह भी बताया कि उनकी बेटी और धनोतिया के फोन बंद थे। परिवार ने कई पुलिस थानों में शिकायत दर्ज कराई और आखिरकार बुधवार देर रात पंढरीनाथ थाने में गुमशुदा व्यक्ति की शिकायत दर्ज कराई गई। परिवार का आरोप है कि बार-बार गुहार लगाने के बावजूद, उसे ढूंढने में कोई तत्परता नहीं दिखाई गई। उन्होंने बताया कि एक पुलिसकर्मी द्वारकापुरी इलाके के अंकल गली स्थित धनोतिया के घर गया, लेकिन उसने बाहर से ताला लगा दिया और यह कहकर चला गया कि अगर कोई आया तो मकान मालिक को सूचित कर दिया जाएगा।

शुक्रवार को अंकल गली के कई निवासियों ने धनोतिया के घर से आ रही दुर्गंध की शिकायत की। पुलिस वहां पहुंची, दरवाजा तोड़ा और अंदर छात्रा का नग्न शव मिला। शव इतनी बुरी तरह सड़ चुका था कि पिता ने कहा कि वह अपनी बेटी को केवल उसके मोजों से ही पहचान पाए। गले के चारों ओर रस्सी के निशान मिले, जिससे पता चलता है कि उसका गला घोंटा गया था, और प्रारंभिक चिकित्सा जांच में मृत्यु का समय लगभग तीन दिन पहले का बताया गया है, जो उसके लापता होने के दिन से मेल खाता है।

अधिकारियों ने बताया कि धनोतिया हत्या का मुख्य संदिग्ध है और मंगलवार से लापता है। धनोतिया मूल रूप से मंदसौर का रहने वाला है, जहां उसके पिता किराने की दुकान चलाते हैं, और एमबीए की पढ़ाई करने के लिए इंदौर आया था। पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को धनोतिया ने मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, ब्लैकमेल किया और अंततः उसकी हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि प्रेमी ने उनकी बेटी के फोन का इस्तेमाल करके आपत्तिजनक वीडियो अपलोड किए और उन्हें उसके संपर्कों में प्रसारित किया। बेटी ने अपनी मौत से पहले अपनी छोटी बहन से कुछ चिंताओं के बारे में बात की थी।
 
पुलिस उपायुक्त कृष्णा लालचंदानी ने पुष्टि की कि बुधवार को गुमशुदा व्यक्ति की शिकायत दर्ज की गई है। उन्होंने कहा, 'प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि उसका गला रस्सी से घोंटा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की जानकारी और हत्या का मकसद स्पष्ट हो जाएगा'
Edited By: Naveen R Rangiyal 

