इंदौर के मानपुर भेरू घाट में 7 वाहन टकराए, उड़ते हुए कार पर चढ़ी पिकअप, कई घंटों से यातायात रूका

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शनिवार, 10 जनवरी 2026 (14:35 IST)
इंदौर के महू में 6 वाहन आपस में टकरा गए। ट्रक और गैस टैंकर कारों पर चढ़ गए। हादसा मानपुर भेरू घाट पर शनिवार सुबह हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घाट की ढलान पर उतरते के दौरान पहले ट्रॉला और कार की टक्कर हुई। फिर पीछे से आ रहे ट्रक और गैस टैंकर कारों पर चढ़ गए। एक पिकअप वाहन उड़ते हुए कार पर जा गिरा।

हादसे के बाद मुंबई-आगरा स्टेट हाईवे कुछ देर के लिए बंद रहा। मानपुर थाना प्रभारी लोकेंद्र हीहोर ने बताया कि वाहनों में टक्कर हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है।
Edited By: Navin Rangiyal

