इंदौर में दर्दनाक हादसा, पूर्व गृहमंत्री की बेटी समेत 3 की मौत

Indore news in hindi : मध्यप्रदेश के पूर्व गृहमंत्री और राजपुर से विधायक बाला बच्चन की बेटी समेत 3 लोगों की शुक्रवार को इंदौर में एक सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे में एक अन्य युवती गंभीर रूप से घायल है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
बताया जा रहा है कि आज सुबह अलसुबह तेजाजी नगर बायपास रालामंडल के समीप एक कार और ट्रक की भीषण हो गई। हादसे में बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा, मन संधू और प्रखर कासलीवाल की मौत हो गई।
शुक्रवार को करीब सुबह 5:15 बजे तेजाजी नगर, बाईपास पर महिंद्रा ट्रैक्टर शोरूम के पास एक टाटा नेक्सा कार MP-13 zs8994 आगे चल रहे ट्रक में घुस गई। मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार प्रखर चला रहा था।
हादसे में कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया है। मामले की जांच जारी है।
