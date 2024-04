ई रिक्शा से टक्कर के बाद आईकार्ड गले में फंसने से छात्रा की मौत

Student dies after ID card gets stuck in neck : इंदौर में एक छात्रा (student) की अजीबोगरीब तरीके से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार इंदौर में चलती गाड़ी पर फंदा कसने का अनोखा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसे देखकर पुलिस और डॉक्टर भी हैरत में हैं। शैजल (19) पिता राकेश जटिया निवासी उमंग पार्क कॉलोनी गुरुवार सुबह होलकर कॉलेज जा रही थी। छोटा बांगड़दा में करीब 10.30 बजे सामने से आए ई-रिक्शा (e-rickshaw) से उसकी टक्कर हो गई।