नर्मदा कनेक्‍शन के नाम पर लिए हजारों, नहीं मिल रहा पानी, रायल कृष्‍णा कॉलोनी के 100 से ज्‍यादा परिवार परेशान

जनसुनवाई से लेकर सीएम हेल्‍पलाइन तक काटे चक्‍कर, नहीं हो रही सुनवाई

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, गुरुवार, 11 सितम्बर 2025 (17:07 IST)
एक तरफ शासन नर्मदा जल कनेक्‍शन के माध्‍यम से घर- घर पानी पहुंचाने का दावा करता है तो वहीं, दूसरी तरफ इंदौर से सटे राऊ में करीब 100 से ज्‍यादा परिवार अब भी अपने घरों में नर्मदा के जल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राऊ की रॉयल कृष्‍णा कॉलोनी के 100 से ज्‍यादा परिवारों का राऊ नगर परिषद पर आरोप है कि उन्‍हें पैसे जमा करने और कनेक्‍शन लेने के बाद भी नर्मदा का पानी नहीं दिया जा रहा है।

बता दें कि यह प्रकरण साल 2018 से लंबित है। रहवासी जनसुनवाई से लेकर सीएम हेल्‍पलाइन तक में शिकायत के लिए चक्‍कर काट चुके हैं। लेकिन अब तक कुछ नहीं हो सका है। उनका आरोप है कि उन्‍हें नर्मदा का पानी नहीं मिल रहा है।

पैसे जमा किए, नहीं मिला पानी : राऊ कॉलोनी के रहवासी महेश कुमार कुमरावत ने वेबदुनिया को बताया कि साल 2018 में प्रोजेक्‍ट अमृत के तहत नर्मदा का पानी देने का वादा किया गया था। इसके कनेक्‍शन के लिए 100 से ज्‍यादा परिवारों ने 4-4 हजार रुपए जमा किए थे। लेकिन पैसे जमा करने के बाद भी उन्‍हें पानी नहीं मिल रहा है।

सिर्फ 6 को कनेक्‍शन : उन्‍होंने बताया कि 100 परिवारों ने पैसे दिए लेकिन सिर्फ 6 लोगों को ही कनेक्‍शन मिला है और कुछ को ही रसीदें दी गईं। नगर परिषद की लापरवाही और धोखाधड़ी का खामियाजा राऊ की रॉयल कृष्‍णा कॉलोनी के इन परिवारों के हजारों सदस्‍यों को भगुतना पड़ रहा है। बता दें कि इस पर लापरवाही का आलम यह है कि जनसुनवाई से लेकर मुख्‍यमंत्री हेल्‍पलाइन तक शिकायतें करने के बाद भी संबंधित अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। नगर परिषद की लापरवाही और धोखाधड़ी का खामियाजा राऊ की रॉयल कृष्‍णा कॉलोनी के इन परिवारों के हजारों सदस्‍यों को भगुतना पड़ रहा है। बता दें कि इस पर लापरवाही का आलम यह है कि जनसुनवाई से लेकर मुख्‍यमंत्री हेल्‍पलाइन तक शिकायतें करने के बाद भी संबंधित अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है।

पुराना प्रकरण है, जांच करा रहे हैं : वहीं राऊ नगर परिषद के अधिकारियों का कहना है कि यह साल 2018 का मामला है। हमारे संज्ञान में यह मामला है। इसकी शिकायत हुई थी, जांच करा रहे हैं। जांच पूरी होने पर समस्‍या का निराकरण किया जाएगा। विभाग की तरफ से बताया गया कि पूरे राऊ में पानी सप्‍लाय किया जा रहा है। जल्‍द ही अमृत टू योजना आएगी तो उससे भी पानी का सप्‍लाय किया जाएगा।

पानी तो पूरे राऊ में सप्‍लाय हो रहा : इस संबंध में राऊ नगर परिषद सीएमओ सीएस निगम ने वेबदुनिया को बताया कि मुझे इस मामले की जानकारी है, यह बहुत पुराना मामला है। मैं इसकी जांच करवा रहा हूं। अभी जांच चल रही है। जिन परिवारों ने कनेक्‍शन के लिए पैसे दिए हैं, उन्‍हें हम पानी देंगे, बल्‍कि दे भी रहे हैं। लेकिन रहवासी चाहते हैं कि उन्‍हें सिर्फ नर्मदा का पानी दिया जाए, तो यह इसलिए संभव नहीं है, क्‍योंकि नर्मदा का पानी देने का अधिकार सिर्फ नगर- निगम के पास है। पानी तो हम दे रहे हैं, लेकिन अभी अलग- अलग जलस्‍त्रोतों से मिक्‍स पानी दिया जा रहा है। पूरे राऊ में यह पानी सप्‍लाय किया जा रहा है। वैसे अमृत टू आ रही है, इसके आने पर सभी कनेक्‍शन की जांच कर के पानी सप्‍लाय किया जाएगा।

नर्मदा का पानी नहीं देना तो पैसे क्‍यों लिए : बता दें कि रॉयल कृष्‍णा कॉलोनी के रहवासियों का कहना है कि अगर शासन को नर्मदा का पानी नहीं देना था तो उनसे हजारों रुपए क्‍यों लिए गए। नर्मदा के पानी के इंतजार में लोगों ने आरोप लगाया कि शासन की घोर लापरवाही के चलते लोगों को पानी नहीं मिल रहा है।
रिपोर्ट : नवीन रांगियाल

