खाकी का खौफ खत्‍म, अफसरों के सामने ही कांस्‍टेबल को कुचला, चेकिंग के लिए रोका था, आईसीयू में, हालत गंभीर

ट्रैफिक तोड़ने को लेकर बदनाम इंदौर के वाहन चालक अब पुलिसकर्मियों को भी अपने वाहन से कुचलने लगे हैं। हाल ही में इंदौर में जो घटना हुई है उससे साफ पता चलता है कि आम लोगों में पुलिस का भी खौफ नहीं रहा। दरअसल, इंदौर के फूटी कोठी चौराहे पर सोमवार-मंगलवार दरमियानी रात करीब 1 बजे तेज रफ्तार स्कूटर पर सवार 3 युवकों ने पुलिसकर्मी को जबरदस्‍त टक्‍कर मार दी।





पुलिसकर्मी ने उन्‍हें चेकिंग के लिए रोका था। यह घटना द्वारकापुरी थाने के हेड कांस्टेबल दिनदयाल उर्फ डीडी शर्मा के साथ हुई,तीनों स्‍कूटर सवार ने उन्‍हें टक्कर मार दी। आरोपी युवक शर्मा को कई फीट तक घसीटते हुए ले गए। हादसे में पुलिसकर्मी को सिर में गंभीर चोट और एक पैर में फ्रैक्चर हुआ है। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें कि पुलिस कमिश्‍नर के आदेश पर शहर में ड्रिंक एंड ड्राइव मुहिम चल रही थी, इसी दौरान युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया।





कमिश्‍नर ने आदेश पर चल रहा था ड्रिंक ड्राइव अभियान : घटना के बाद अब पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह के आदेश पर शहर में ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सोमवार रात करीब 10 बजे फूटी कोठी चौराहे पर द्वारकापुरी थाने की टीम चेकिंग कर रही थी। इस दौरान जोन-4 के डीसीपी आनंद कल्याडगी, एडीशनल डीसीपी दिशेष अग्रवाल और एसीपी अन्नपूर्णा शिवेन्द्र जोशी भी मौके पर मौजूद थे।





पहले दादागिरी की, फिर मारी टक्कर : रात करीब 1 बजे सात्विक (पुत्र नीतेश अग्रवाल, निवासी आराधना नगर), कार्तिक (पुत्र धर्मेन्द्र कुशवाह, निवासी हुजूरगंज) और सजल (पुत्र मुकेश शाह, निवासी शिक्षक नगर) स्कूटर पर तेज रफ्तार से आए। सिपाही नितेश बघेल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने अपशब्द कहे और स्कूटर भगाने लगे। हेड कांस्टेबल शर्मा ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन युवकों ने टक्कर मार दी और उन्हें घसीटते हुए ले गए। तीनों युवक भी स्कूटर से गिर पड़े और पुलिस ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया।





आईसीयू में भर्ती, हालत गंभीर : घायल पुलिसकर्मी को तुरंत पुलिस वाहन से यूनिक अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने तीनों युवकों को हिरासत में लेकर स्कूटर जब्त कर लिया है। उनके खिलाफ ड्रिंक एंड ड्राइव, हत्या के प्रयास, पुलिस पर हमला सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

