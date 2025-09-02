उम्र 28 साल और 32 केस, गुंडे सलमान लाला को इंस्‍टाग्राम पर बना दिया हीरो, डूबकर मरा तो जनाजे में पहुंचे हजारों

एमपी का किंग सलमान लाला, तेरे कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा, इंदौर में अब कोई दूसरा सलमान लाला नहीं होगा। मिस यू इंदौर के बादशाह। इंदौर का किंग।





इस तरह के कैप्‍शन के साथ सैकड़ों रील्‍स के साथ इंदौर के कुख्‍यात गैंगस्‍टर सलमान लाला के वीडियो और फोटो के साथ इंस्‍टाग्राम पटा पड़ा है। कई वीडियो ऐसे हैं, जिनमें छोटे- छोटे बच्‍चे कहते नजर आ रहे हैं कि मैं भी सलमान लाला बनना चाहता हूं। कुल मिलाकर इंस्‍टाग्राम फीड सलमान लाला के हैशटैग के साथ सैकड़ों ऐसे ही वीडियो से भरी पड़ी है, जिसमें उसे एमपी का बादशाह, इंदौर का किंग बताया जा रहा है।





दरअसल, यह सारी रील्‍स और वीडियो एक गैंगस्‍टर के प्रति दीवानगी जाहिर कर रहा है। सवाल यह है कि एक ऐसा गैंगस्‍टर जो जिसके उपर कई तरह के अपराध दर्ज थे, उस पर इंदौर का युवा अपनी दीवानगी क्‍यों लुटा रहा है, उसे अपना मसीहा और आइडियल क्‍यों मान रहा है। सोशल मीडिया पर उसके लाखों फैन हैं।





28 साल 32 मामले दर्ज : बता दें कि महज 28 साल के सलमान लाला पर हत्या, अपहरण, दुष्कर्म से लेकर NDPS एक्ट तक उसके नाम 32 से ज्‍यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। इंदौर के ज्‍यादातर थानों में सलमान के खिलाफ कोई न कोई मामला दर्ज है। वो बचपन से ही अपराधिक प्रवृति का था। 13 साल की उम्र में ही सलमान पर दुष्कर्म के 3 केस दर्ज हो गए थे। 26 साल की उम्र में उस पर कुल 32 मामले थे। इसमें हत्या और ड्रग्स के भी कई मामले थे। खजराना में उसने क्राइम ब्रांच के एसआई पर पिस्टल तान दी थी, जिसके बाद उसकी जमकर पिटाई हुई थी।





हजारों लड़के जनाजे में पहुंचे : इंदौर का कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला उर्फ शाहनवाज 31 अगस्त 2025 को सीहोर के इंदौर-भोपाल हाईवे पर एक तालाब में डूब गया। सोमवार सुबह भोपाल के हमीदिया अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद उसे इंदौर लाया गया। इंदौर के बसेरा इलाके में जब उसका शव पहुंचा तो यहां उसके जनाजे में हजारों की संख्या में लड़के इकट्ठा हो गए। उसके जनाजे में हजारों लोग और युवा मौजूद थे। पुलिस और प्रशासन की मुस्‍तैदी के साथ उसका दफनाया गया। इस दौरान सलमान के एक भाई गोलू को भी जेल से जनाजे के लिए लाया गया था। इस दौरान उसे जिंदाबाद बताते हुए जमकर नारेबाजी भी की गई।





क्‍या दुर्लभ कश्‍यप बनना चाहता था सलमान : बता दें कि इंदौर के कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला की छवि दुर्लभ कश्यप की तरह बन गई थी। उसके पास गुंडों की फौज थी और सोशल मीडिया के माध्यम से उसने युवाओं में अच्छी खासी पकड़ बना ली थी। वह मारपीट और अन्य अपराधों के वीडियो सोशल मीडिया पर डालता था और डर फैलाने का काम करता था। कुछ समय पहले ही पुलिस ने उसकी कई सोशल मीडिया आईडी डिलीट करवाई थीं। उसके अलग- अलग अकाउंट उसकी टीम के सदस्य संभालते थे, जिन पर उसके लाखों फालोअर्स थे।





परिवार ने लगाए पुलिस पर आरोप : सलमान के परिजनों ने इंदौर पुलिस पर हिरासत में हत्या करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सलमान तैराक था, वह पानी में डूब नहीं सकता। परिजनों ने समुद्र में तैरते हुए उसका एक वीडियो भी पेश किया और दावा किया कि उसकी मौत हादसा नहीं, बल्कि हत्या है।





कैसे मरा सलमान लाला : क्राइम ब्रांच अफसरों के मुताबिक, सलमान लाला एमडी ड्रग केस में फरार चल रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस उसकी निगरानी कर रही थी। जानकारी मिली थी कि सागर जेल से भाई को लेने के बाद रात करीब 2 बजे वह इंदौर-सीहोर हाईवे पर स्कॉर्पियो से आ रहा था। पुलिसकर्मी उसे पकड़ने पहुंचे तो सलमान ने अंधेरे में छलांग लगा दी। दो दिन तक उसकी तलाश चलती रही और रविवार को शव तालाब में तैरता मिला।





एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि हाल ही में दो आरोपियों की गिरफ्तारी के दौरान सलमान लाला और अरुण डालेम का नाम सामने आया था। उसी आधार पर टीम लगातार उसे ट्रैक कर रही थी। सीहोर बायपास पर घेराबंदी के दौरान सलमान भाग गया था। उसकी तलाश दो दिन से चल रही थी। अब उसका शव पानी से बरामद हुआ है।





ऐसे बनाता था लोगों में खौफ : दरअसल, सलमान लाला सोशल मीडिया का इस्‍तेमाल कर लोगों में खौफ पैदा करता था। इसके लिए वो उज्‍जैन के गैंगस्‍टर दुर्लभ कश्‍यप के नक्‍शेकदम पर चलता था। सलमान ने कुख्यात बदमाश दुर्लभ कश्यप की तरह अपना नेटवर्क खड़ा किया। इंस्टाग्राम पर करीब दो दर्जन से ज्‍यादा फर्जी आईडी बनाई, जिसे उसके फॉलोअर्स चलाते थे। वीडियो में खुद को गैंगस्टर बताता था। पुलिस कस्टडी के वीडियो शेयर करता था। मारपीट, डराने धमकाने के वीडियो बनाता था। डेढ़ साल पहले एमआईजी इलाके में सलमान ने एक युवक को नग्न कर बेरहमी से पीटा था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अक्सर वह युवकों से मारपीट कर वीडियो बनाता और उन्हें सोशल मीडिया पर डालकर खौफ कायम करने की कोशिश करता था। वो खुद और उसके फॉलोअर्स उसे किंग, बादशाह एमपी का किंग, इंदौर का लाला जैसे जुमने लगाकर पापुलर करते थे। करीब दो साल पहले ही क्राइम ब्रांच ने उसकी कई आईडी डिलीट कराई थीं।





ये कैसी प्ररेणा, अपराधी को बना दिया हीरो : सवाल यह है कि इंदौर जैसे साफ छवि वाले शहर में इतनी कम उम्र में एक लडका कुख्‍यात गैंगस्‍टर बन जाता है, कई अपराध के बावजूद वो पुलिस की पकड़ से बाहर था। इसके बाद जब पुलिस से बचने में उसकी मौत होती है तो उसके जनाजे में हजारों लोग और उसे मानने वाले जमा हो जाते हैं। उसे इंदौर और एमपी का किंग और बादशाह बता रहे हैं।

रिपोर्ट : नवीन रांगियाल