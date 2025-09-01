Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अनोखा विरोध प्रदर्शन, अंतिरक्ष यात्री बन सड़कों का किया मुआयना

Advertiesment
हमें फॉलो करें Unique protest of Congress workers in Indore
इंदौर , सोमवार, 1 सितम्बर 2025 (18:49 IST)
Indore Madhya Pradesh News : इंदौर शहर को स्वच्छता में लगातार देश का नंबर वन बताया जाता है, लेकिन इन तमाम उपलब्धियों के बीच सड़कें जनता की सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई हैं। जगह-जगह गड्ढों, बारिश के बाद जलजमाव और टूटे मार्गों ने नागरिकों की आवाजाही मुश्किल कर दी है। इस दुर्दशा के विरोध में इंदौर विधानसभा क्षेत्र 3 के कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आज मधुमिलन चौराहे पर अनोखा विरोध प्रदर्शन किय गया। अंतरिक्ष यात्री बन सड़कों पर गड्ढों का मुआयना किया। सभी गड्डों पर भाजपा के झंडे एवं निशान लगाकर भाजपा शासित नगर निगम और महापौर की लापरवाही उजागर की गई।

इंदौर में जगह-जगह गड्ढों, बारिश के बाद जलजमाव और टूटे मार्गों की दुर्दशा के विरोध में इंदौर विधानसभा क्षेत्र 3 के कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आज मधुमिलन चौराहे पर अनोखा विरोध प्रदर्शन किय गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदौर की सड़कों की दुर्दशा का अंतिरक्ष यात्री बन मुआयना किया।
ALSO READ: वाह इंदौर प्रशासन... गजब अंधेरगर्दी, अंधेरा होते ही थाने के सामने से गायब हो गए विजयनगर के हरेभरे पेड़
कार्यकर्ताओं कहना है कि चांद पर इतने गड्ढे नहीं होंगे जितने इंदौर शहर में हैं। इंदौर नगर निगम की लापरवाही के कारण आम जनमानस निगम को कोसते हुए सड़कों पर हिचकोले खाते रेंग रहा है। करोड़ों रुपए खर्च करने बाद भी शहर की हालत बदतर होती जा रही है। जनता का पैसा नेता-अधिकारियों की जेब में जा रहा है।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गड्ढों पर भाजपा के झंडे लगाकर भाजपा शासित नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। शैलू सेन ने बताया कि इंदौर विधानसभा 3 की सड़कों की सर्वाधिक दुर्गति के विरोध में इन गड्ढों का नामकरण स्थानीय विधायक और महापौर के नाम से किया गया।
ALSO READ: इंदौर में शनिवार को भारी बारिश, गणेश पंडाल बहा, कार भी पानी में बही
दीपक जोशी पिंटू ने कहा कि सालों से निगम की प्रयोगशाला बन चुका मधमिलन चौराहे का नाम प्रभु मिलन चौराहा का देना चाहिए। इस प्रदर्शन में प्रमुख रूप से रोहित जोशी, देवेन्द्र सिंह यादव, दिलीप कौशल, रवि गुरनानी, विशाल चतुर्वेदी, दानिश ख़ान, वीरू झंझोट, गिरीश जोशी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित थे।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

E20 Petrol को लेकर क्यों मचा है बवाल, Supreme Court ने क्या कहा, माइलेज और वारंटी को लेकर उद्योग जगत का बयान

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels