Indore : गैंगस्टर सलमान लाला की मौत, तालाब में मिली लाश, भागने की कर रहा था कोशिश

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

रविवार, 31 अगस्त 2025 (18:16 IST)
Gangster Salman Lala death case : सीहोर में इंदौर-भोपाल रोड पर रविवार दोपहर एक युवक की लाश तैरती हुई मिली। पुलिस के मुताबिक युवक की पहचान इंदौर में रहने वाले कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला के रूप में हुई है। सलमान अपने भाई सिद्धू उर्फ शादाब, जो कि जमानत पर छूटकर बाहर आया था, को सागर जेल से लेने गया था। इसी बीच इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम से उसका सामना हो गया, तभी गैंगस्टर सलमान भाग निकला। उसका पीछा करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम उसके पीछे लगी रही। बचने के प्रयास में वह एक तालाब में कूद गया, लेकिन गहराई का अंदाजा न होने से डूब गया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी उसे बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन तब तक सलमान की मौत हो गई।

खबरों के अनुसार, सीहोर में इंदौर-भोपाल रोड पर रविवार दोपहर एक युवक की लाश तैरती हुई मिली। पुलिस के मुताबिक युवक की पहचान इंदौर में रहने वाले कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला के रूप में हुई है। सलमान अपने भाई सिद्धू उर्फ शादाब, जो कि जमानत पर छूटकर बाहर आया था, को सागर जेल से लेने गया था।
इसी बीच इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम से उसका सामना हो गया, तभी गैंगस्टर सलमान भाग निकला। उसका पीछा करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम उसके पीछे लगी रही। बचने के प्रयास में वह एक तालाब में कूद गया, लेकिन गहराई का अंदाजा न होने से डूब गया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी उसे बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन तब तक सलमान की मौत हो गई।
 
बोट की मदद से शव बाहर निकाला गया। सलमान पर एनडीपीएस और हत्या के प्रयास समेत 32 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। आरोपियों ने क्राइम ब्रांच की टीम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सतर्कता से कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच ने सिद्धू उर्फ शादाब समेत उसके साथियों अरुण मालवीय, सौरभ और कुलदीप को दबोच लिया।
गिरफ्तारी के वक्त आरोपियों ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन टीम ने उन्हें काबू कर लिया। आरोपियों के पास से पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और अवैध हथियार व ड्रग्स की सप्लाई चेन की जानकारी जुटाई जा रही है।
