IET हॉस्टल में रैगिंग, जूनियर का चेहरा कमोड में डाला और फ्लश चलाया, छात्र दहशत में

इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के आईईटी हॉस्टल में रैगिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां सीनियर स्‍टूडेंट ने जूनियर के साथ दरिंदगी के साथ रैगिंग की। जूनियर्स के साथ परिचय के नाम पर न सिर्फ मारपीट की, बल्‍कि एक छात्र का चेहरा कमोड में डालकर कमोड का फ्लश चला दिया।





इस घटना के बाद जूनियर स्‍टूडेंट दहशत में है। बता दें कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (IET) इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का एक प्रतिष्‍ठित संस्‍थान है। इसी के हॉस्टल में रैगिंग का यह गंभीर मामला सामने आया है।





क्‍या है पूरी घटना : गुरुवार रात बीटेक थर्ड और फोर्थ ईयर के छात्रों ने हॉस्टल में पहुंचकर जूनियर छात्रों से जबरन परिचय लिया और उनके साथ मारपीट की। घटना के दौरान एक जूनियर छात्र का चेहरा कमोड में डालकर फ्लश चला दिया। घटना के बाद पीड़ित छात्रों ने भंवरकुआं पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है।





पुलिस ने की छात्रों की पहचान : पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि कुछ सीनियर छात्रों की पहचान कर ली गई है और उनसे पूछताछ की जाएगी। वहीं, इस घटना ने विश्वविद्यालय और हॉस्टल परिसर में खलबली मचा दी है। जूनियर छात्र भय के माहौल में हैं और अपने परिजनों को घटना की जानकारी भी दे चुके हैं। आईईटी प्रबंधन ने भी छात्रों से संपर्क कर घटना के विवरण जुटाने की शुरुआत कर दी है।





6 छात्र निष्कासित हो चुके हैं पहले: आईईटी हॉस्टल में यह कोई पहली घटना नहीं है। 19 अगस्त को भी जूनियर छात्रों के साथ मारपीट हुई थी। मामले की जांच के बाद आईईटी प्रबंधन ने 22 अगस्त को 6 सीनियर छात्रों को हॉस्टल से निष्कासित कर दिया। पीड़ित छात्रों ने थर्ड और फोर्थ ईयर के छात्रों पर आरोप लगाते हुए यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) में भी शिकायत दर्ज कराई थी। यूजीसी ने इस पर विवि प्रबंधन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। बताया जा रहा है कि यह सभी आरोपी छात्र सी हॉस्टल से संबंधित थे।





क्‍या कहा कॉलेज प्रबंधन ने : आईईटी के प्रभारी डायरेक्टर डॉ. प्रतोष बंसल ने पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पहला मामला रैगिंग का नहीं बल्कि परिचय के नाम पर की गई बदसलूकी है। इसी आधार पर 6 छात्रों को हॉस्टल से निष्कासित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि गुरुवार रात हुई ताजा घटना की पूरी जानकारी अभी नहीं मिली है, इसलिए उस पर स्पष्ट टिप्पणी नहीं की जा सकती। फिलहाल पीड़ित छात्रों ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है और मामले की जांच चल रही है।

रिपोर्ट : नवीन रांगियाल