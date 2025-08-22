खोपड़ी गायब देखकर घूम गई खोपड़ी, इंदौर के शमशान में जो हुआ उसे जानकर परिजनों की रूह कांप गई

इंदौर में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां रामबाग मुक्‍तिधाम यानी शमशान घाट से एक पार्थिव देह (मुर्दे) का कपाल यानी खोपड़ी रहस्‍यमय तरीके से गायब हो गई। परिजनों एक एक दिन पहले ही मृत देह का अंतिम संस्‍कार किया था। लेकिन तीसरे दिन जब परिजन अस्‍थि संचय के लिए शमशान पहुंचे तो शव की खोपड़ी गायब थी। यह देखकर उनके होश उड़ गए और वे दहशत में आ गए। इसके बाद जो हुआ वो और ज्‍यादा चौंकाने वाला था।





जैन परिवार का है मामला : घटना इंदौर के रामबाग मुक्तिधाम की है। जहां अंतिम संस्कार के बाद एक शव पर तांत्रिक क्रिया करने की बात सामने आ रह है। यह घटना पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि यह मामला एक जैन समुदाय के व्यक्ति के अंतिम संस्कार से जुड़ा है। दरअसल, एक जैन परिवार के बुजुर्ग का निधन होने के बाद उनका अंतिम संस्कार रामबाग मुक्तिधाम में किया गया था। संस्कार के बाद जब परिजन अगली सुबह अस्थि संचय के लिए वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि शव की चिता पर अंडे, शराब और सिगरेट रखे गए थे। यह देखकर वे घबराकर दहशत में आ गए। बता दें कि जैन समुदाय पूरी तरह शाकाहारी होता है और इस तरह अंडे और शराब का सेवन या इस्‍तेमाल जैन समुदाय में नहीं किया जाता है। न ही उनके रीति-रिवाजों में इस तरह का कोई नियम है।





शव पर तांत्रिक क्रिया का शक : ऐसे में परिजनों का मानना है कि किसी अज्ञात व्यक्ति या तांत्रिक ने रात के समय शव पर तांत्रिक क्रिया की गई है। उन्होंने तुरंत मुक्तिधाम में मौजूद सफाईकर्मी को बुलवाकर वहां सफाई करवाई, ताकि अस्थि संचय की प्रक्रिया पूरी की जा सके, लेकिन जब अस्थियों को एकत्र किया गया तो परिजनों ने एक और चौंकाने वाला तथ्य देखा— अस्थियों में से सिर की हड्डियां गायब थीं। इससे उनका शक और गहरा हो गया कि किसी ने तांत्रिक क्रिया के उद्देश्य से जानबूझकर अस्थियां चुराई हैं।





आश्‍चर्य... सीसीटीवी भी मिले बंद : सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि जब परिजनों ने मामले की जांच के लिए मुक्तिधाम के सीसीटीवी कैमरे खंगालने की कोशिश की, तो पता चला कि सभी कैमरे बंद थे। इससे उन्हें और ज्यादा संदेह हुआ कि यह सब किसी साजिश या पूर्व-नियोजित योजना के तहत किया गया है। अब परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का निर्णय लिया है। वे चाहते हैं कि अस्थियां चुराने वाले और तांत्रिक क्रिया करने वालों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाए। इस घटना से मुक्तिधाम की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, खासकर जब वहां लगे कैमरे तक बंद मिले। बता दें कि इंदौर का रामबाग मुक्‍तिधाम अंतिम संस्‍कार का एक बड़ा स्‍थान है, जहां रोजाना बड़ी संख्‍या में अंतिम संस्‍कार के लिए शव लाए जाते हैं, ऐसे में यहां सीसीटीवी और सुरक्षा के भी इंतजाम है, ऐसे में यह घटना बताती है कि यह सबकुछ किसी साजिश के तहत किया गया।

