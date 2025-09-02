एमवाय अस्पताल के NICU में चूहों का हमला, 2 नवजातों के हाथ कुतरे

सुबह जैसे ही कर्मचारियों ने बच्चों के हाथ पैर घाव देखते ही डॉक्टरों को इसकी सूचना दी। दोनों बच्चों को जन्म के तुरंत बाद 2-3 दिन पहले NICU में भर्ती किया गया था। बताया जाता है कि रविवार को एक नवजात पर चूहे ने हमला किया था, इसके बाद उसका इलाज शुरू कर दिया गया। सोमवार को फिर इस तरह की घटना सामने आई। जानकारी मिलते ही सीनियर डॉक्टर्स NICU पहुंचे और बच्चों की जांच की।

अस्पताल परिसर में चूहों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आईसीयू, पीआईसीयू समेत वार्डों में भी मरीजों के पलंग के नीचे चूहों को उछल कूद करते देखा जा सकता है। कई बार चूहों ने दवाइयों के रैपर भी कूचल दिए।

इस घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन ने बड़े स्तर पर पेस्ट कंट्रोल कराने की तैयारी शुरू कर दी है। NICU में चूहों की आवाजाही रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अस्पताल के अधीक्षक अशोक यादव ने भी बयान जारी कर कहा कि सर्जिकल एनआईसीयू में भर्ती नवजात को चूहों द्वारा कुतरने की जानकारी सामने आई है। बच्चे अभी स्वस्थ है। उनका इलाज जारी है। उन्होंने कहा कि अब पूरे अस्पताल का पेस्ट कंट्रोल कराया जाएगा।

edited by : Nrapendra Gupta